《麻辣教師》女星希良梨16年前嫁到台灣！自曝二度罹癌：比上次糟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲希良梨在《麻辣教師GTO》中飾演家庭關係不佳的不良女學生，表現讓人印象深刻。（圖／希良梨IG）

▲希良梨說自己雖然外表看起來還很健康，但因為罹癌關係，內心一度很不安，下周即將動手術。（圖／希良梨IG）

日本女星希良梨因日劇《麻辣教師GTO》走紅，飾演學生妹水樹奈奈子的表現讓人印象深刻，但20年前她因罹癌症暫退演藝圈接受治療，之後還嫁給台灣人，曾先後定居於台灣、墨西哥。近年回到日本積極復出的她，昨（21）日又在社群平台公布再度罹癌的消息，讓粉絲相當錯愕；希良梨也曝光病況感嘆：「這次的結果比20年前還要糟糕。」希良梨昨日透過Instagram寫下千字長文，曝光自己再度罹癌的消息。希良梨表示，自己回到日本後某次到一家婦產科醫院檢查：「結果顯示，我患上了癌症。這次的結果比20年前更糟糕。」希良梨說現在雖然只是癌症初期，她看起來還很健康，但她內心卻很緊張不安，一度不知道該如何表達此事，相信很多粉絲都有看出她PO文的變化，於是她經歷過多次糾結後，才決定將此事公開。希良梨也說自己很謝謝親友的陪伴，讓她變得更堅強：「這次經歷讓我深刻地認識到，人是無法獨自生活的。」她也跟大家公布目前病況：「下週我將接受手術，這次手術是為了進一步了解癌症的情況，只有手術後才能確定具體的治療方案。」希良梨跟粉絲承諾，自己這次也會一步一步克服眼前的困難，因為撐過逆境是她的強項，她也希望藉自身經驗鼓勵其他病友，所以之後打算寫自傳，今年內也將接受日本一家大型出版社的採訪，請大家期待。現年43歲的希良梨在沖繩長大，自小就對唱歌、跳舞很感興趣，16歲時曾客串過木村拓哉主演的日劇《快遞高手》，一直到17歲因為拍攝《麻辣教師GTO》才真正爆紅，以演員身分在演藝圈活動，但她曾因生病關係曾暫停演藝事業。沉寂4年後，希良梨選擇在2007年來台發展，更在2008年和台灣的工作人員相戀、結婚，育有1子，一度淡出演藝圈。後來希良梨仍對演藝活動抱持興趣，選擇在2012年回到日本重新出發，怎料如今又因為罹癌需住院接受治療，身體狀況一直是外界關注的焦點。