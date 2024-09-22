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鞋槓人生／潮鞋代購專家經驗分享！遇到「這種客人」最難應付？

記者陳品翔/綜合報導

▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（22）日迎來第52集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥，以及潮鞋代購專Jack向讀者朋友們分享過去代購球鞋的經驗談。（圖／記者吳忠育攝）
▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（22）日迎來第52集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥，以及潮鞋代購專Jack向讀者朋友們分享過去代購球鞋的經驗談。（圖／記者吳忠育攝）
NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（22）日迎來第52集，本集節目由主持人呂佳宜和鞋頭18哥，以及潮鞋代購專Jack向讀者朋友們分享過去代購球鞋的經驗談，其中有什麼需要注意的地方，以及曾遇到些什麼趣事，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。

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鞋槓人生第52集　專家代購球鞋經驗談

今天的《鞋槓人生》節目內容不聊球鞋，而是將主題著重在「美國代購經驗談」，其中主持人呂佳宜首先在節目上問到代購專家Jack，要代購潮鞋最困難的部分在哪裡，Jack表示：「像一開始代購的話，通常人是不會接觸到人的，那我覺得在取信客人的這個過程是最困難的，因為大家都不想要把錢轉出去。

而Jack過去在代購過程中，自己有沒有遇到「奧客」的經驗，對此他表示：「我已經遇到太多奧客過了，而最困難的是有人連他自己要穿幾號都不知道，比如說我身高180公分體重80公斤，我要穿幾號等等這類的問題，是過去真的曾經遇過的。」

節目的最後，專家Jack也聊到為何自己會投身代購產業，「當然本身是因為我自己也喜歡收藏潮鞋，然後到國外以後去逛街，就發現這些東西我在台灣是找不到，或者是要很高的代價才能得手，所以後來自己也決定要投身這個產業。」


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