金針花盛開倒數！專家教乾製品怎麼挑　踩到「這地雷」恐氣喘發作

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新鮮的金針花鮮艷綻放，但若乾燥金針花的色澤也保持這種狀態，多與「亞硫酸鹽」有密切關係，若是太鮮豔應避免選購。（圖／NOWnews攝）

每年8月至10月是金針花盛開季節，民眾可安排花東之旅，欣賞美麗的金針花海。食藥署表示，金針花除了可觀賞也能食用，例如金針排骨湯，也可涼拌、清炒，但許多人不解金針花採摘後會枯萎，顏色轉為深褐色，乾燥金針花的顏色卻能保持鮮艷，其實這與「亞硫酸鹽」有密切關係，只不過若真的太鮮豔，應避免選購，以防誘發氣喘。食藥署指出，金針含有多酚氧化酵素，其可氧化金針所含的多酚化合物，導致金針的顏色成為深褐色，因此為保有色澤，常會添加亞硫酸鹽，此屬於強還原劑，除可以抑制金針中多酚氧化酵素的活性，也以將氧化產生的褐色物質還原，進一步達到漂白、防止褐變的效果。事實上，亞硫酸鹽是一群化合物的統稱，包含亞硫酸鉀、亞硫酸氫鈉及偏亞硫酸氫鉀等，總共有8項，都是我國正面表列可用於食品的食品添加物。食藥署強調，適量的亞硫酸鹽可使金針保有好看的顏色，但過量的亞硫酸鹽會造成人體過敏，甚至可能引發氣喘，因此衛福部，規定亞硫酸鹽雖可在金針乾製品，用量應控制二氧化硫殘留量在4.0 g/kg以下，也提醒消費者在選購金針乾製品時，不要選擇顏色過於鮮豔的產品，以防買到超過法規殘留限量的產品，應優先選擇包裝上貼有「溯源標章（示）」或「台灣金針」標章的金針乾製品。此外，食藥署稱，為防止業者在食品中添加過多亞硫酸鹽，除法規訂有殘留量標準外，該署網站也有「食品中二氧化硫之檢驗方法（MOHWA0013.03）」及「食品中二氧化硫之檢驗方法（氣相層析質譜法）（TFDAA0063.00）」等2篇檢驗方法供參考，業者應多加了解，以保消費者安全。