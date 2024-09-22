美啟動降息！外銀看有利股債中長期表現　3因素可能限制美元跌幅

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美國聯準會（Fed）啟動2020年以來首次降息，一口氣降2碼、即0.5%，外銀認為，聯準會政策焦點已從通膨轉向就業市場，預期美國經濟軟著陸配合降息環境，有利於股債中長期表現，而美元因降息前景而走弱，但3大因素包括各國央行的利率政策、美國經濟衰退疑慮的避險情緒、美股有望獲企業基本面及國際資金支撐，這些可能限制美元跌幅。美國聯準會將基準利率區間從5.25%-5.5% 調降至 4.75%-5.00%，並在會後聲明中指出，決策官員對通膨持續向2%邁進的信心增強，並認為實現就業和通膨目標的風險大致平衡。不過，他們也留意到就業成長放緩，失業率上升的情況。此外，他們也調整了對於美國經濟前景預估，將今年的失業率預期從6月時預估的4%上調至4.4%，並將通膨預期從之前的2.6%下調至2.3%。在核心通膨方面，官員們將預期下調至2.6%，較6月下調了0.2個百分點。另一方面，根據最新的「利率點狀圖」顯示，預期今年年底將再降息2碼，接近原先市場的定價。到2025年底，聯邦資金利率可能將再降息4碼，而2026年將降息2碼，預估長期中性利率將落在2.9%左右。聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，雖然這次降息2碼，但不代表未來會以同樣的節奏降息，利率環境不會回到超低利率時代。此外，他對於就業的表述前後矛盾，表示如果早在7月決策會議前就拿到那份失業率上升的非農就業報告，聯準會當時可能就會決定首次降息，但同時又一再強調，就業市場表現良好，目前沒有任何經濟衰退或崩潰的跡象。也因為鮑爾這言論，讓金融市場上沖下洗，原本聯準會決議出爐後，股市、債市雙雙走揚，黃金價格一度站上2600美元關卡再創歷史新高，美元指數迅速走弱，但在鮑威爾發表談話後，美國10期公債殖利率從一度觸及3.65%下方回升至3.7%上方，股市由紅翻黑。不過，渣打首席投資辦公室則維持對於美國經濟軟著陸的核心觀點，並認為軟著陸的經濟前景輔以降息環境，以歷史數據而言將有利於股市中長期表現。由於聯準會降息循環將有助緩解今年以來美國股市的動力引擎，包括科技和通訊服務行業。目前針對人工智慧的投資尚在基礎建設階段，對於數據中心、軟體開發和高端半導體需求穩步增長，預期未來對於AI技術應用層面將進一步擴大；儘管前段時間科技股漲多後出現修正和波動，渣打認為該行業仍具備進一步擴展的潛力。金融行業亦是這輪寬鬆週期中值得留意的行業。渣打分析，在軟著陸降息的情境下，銀行貸款量可能有所成長，資本市場可能更加活絡使得非利息收入如金融業手續費收入上升，可能抵消淨利息收入的部分跌幅，且該行業評價面尚處合理水平，對於該行業帶來支持。 近期債券價格充分體現降息利多在過去的寬鬆週期中，成熟市場高評級債券多有不錯的回報。然而這次降息啟動前，市場近期已隱含年底前將降息100個基點的預期，美國10年期公債殖利率已跌破自去年12月以來的支撐關卡3.8%。因此，儘管降息為債券提供資本利得前景，在配置方面，選擇對利率敏感的債券種類可能是關鍵。渣打對於投資級政府債看法中性，但考量到美國長天期公債年初至今表現落後期限較短的公債，隨著聯準會開始降息週期，美國20年期以上的公債可能提供價格追趕的空間。不過，債券市場近期走勢可能過度反映市場擔憂，短線上投資者不需要急於追高債券。除了考量資本利得機會，渣打CIO認為投資人持有高評級優質債券或許能為投資組合帶來較多的保護。即便經濟前景核心情境是軟著陸，但硬著陸的風險也不容小覷，特別是今年地緣政治與美國大選為市場增添了不確定性。至於美元表現，渣打表示，回顧歷史上主要貨幣表現，美元通常會在聯準會首次降息前開始走弱，而日圓、澳幣通常會在聯準會寬鬆週期開始後小幅走強。渣打在未來3個月內適度的看淡美元，並預期澳幣與日圓將相對受惠。澳洲央行在近期預期維持現行利率水平將為澳幣提供持續的支持。日本央行在國內經濟數據有所好轉後，對於升息的態度轉為積極，有助於支撐日圓升值走勢。雖然美元短期前景偏弱，但渣打也點出四大大因素可能使美元跌幅收斂。首先是各國央行的利率政策，主要央行中僅日本央行有進一步升息的打算，其他如歐洲央行、瑞士央行、英國央行、加拿大央行、紐西蘭央行等主要央行預期都可能在2025年進一步降息以支持國內經濟，聯準會與其他主要央行利差對匯率影響已反應在目前的價格中。市場持續關注衰退風險，其帶來的避險情緒對於美元是另一個支撐因素。最後，目前而言美國的企業基本面仍為強勁並持續支持經濟軟著陸情境，國際資金對於美股的支持可能也將限制美元跌幅。