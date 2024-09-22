18歲宮崎友花破繭而出！擊敗前輩山口茜　後者讚嘆：水平超出年齡

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2024超級1000系列中國羽球公開賽，來自日本的18歲美少女宮崎友花，在4強賽上碰頭前輩山口茜，最終比賽的結果讓人有些意外，宮崎直接以22：20、21：15直落二帶走比賽勝利，後續宮崎將在決賽上碰頭地主好手王祉怡，她將繼續挑戰個人生涯的第一座超級1000系列賽事冠軍。根據世界羽聯（BWF）官方報導指出，日本18歲新星宮崎友花在本屆中國公開賽上，原先設立的目標僅僅是闖進8強，「比賽開始前，我的目標是進入8強，而宮崎友花也談到了這場與前輩山口茜的交手，她表示：「第二局開始時，我的對手改變了比賽計畫，我意識到了這一點，也調整了我的計畫。我很高興現在能夠闖進決賽，隨著拿下每場比賽的勝利，我的自信心慢慢增強，自身狀態也不斷提高，至於山口茜則對於宮崎友花如今的表現，給予大力讚賞，並指出她擁有超越同齡人的智慧，「她很少犯非受迫性失誤，表現真的非常出色，她的水平已經超出了她的年齡，同時在場上總是非常冷靜，動作也非常出色。」