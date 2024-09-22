台灣天氣小心了！今天「4地區」雨下最兇　鄭明典：西南氣流爆發

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▲東北風與西南氣流在台灣北部附近匯合，水氣量相當充沛，全台有雨。（圖／林老師氣象站）

滂沱大雨怎麼樣都下不完，從昨（21）日開始全台各地都出現明顯雨勢，，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒，「今天降雨最大也最集中，降雨熱區以北部、東北部、南部及東南部地區最為顯著」；要嚴防豪雨，前中央氣象局局長鄭明典也說明，對著台灣吹的西南季風，已經到達「西南氣流」等級。林得恩指出，今天東北風與西南氣流在台灣北部附近匯合，水氣量相當充沛，全台有雨，且易有短延時強降雨。其中，，均有局部大雨至豪雨等級降雨的發生機會。林得恩預估，；其它地區也有局部陣雨或雷雨發生的可能，山區務必慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則要小心積淹水等災情。鄭明典表示，近期台灣降雨如此明顯，主要是對著台灣吹的西南季風導致，且它的風速高於25節，已經可以稱為「西南氣流」，從昨晚開始，台灣就受到西南氣流影響，但是這股西南氣流不是很深厚，