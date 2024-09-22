大谷翔平寫紀錄！日本狂慶「啤酒51日圓」　民眾：希望他來當首相

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在美國西岸時間20日（台灣時間21日中午）時，在第三打席開轟，本季第52號全壘打出爐，且又增添一次盜壘成功，累積52轟52盜，持續朝MLB單季「55轟55盜」史詩紀錄邁進。而日本早已舉國歡騰，還有燒肉店抱著虧錢的決心，推出了51日圓（約台幣11元）啤酒，歡慶大谷翔平寫紀錄。根據全日本放送（ANN）報導，在大谷翔平達成「50轟與50盜壘」的壯舉後，日本全國舉國歡騰，20日在各大車站外，還能看見報紙新聞販賣員拿著「大谷50-50」號外不斷向來往路人派送。有民眾表示，「從沒想過我們國家會出現這樣一位如此活躍的選手，真的很了不起，一直都抱著敬佩的心情在看他。」除了新聞號外之外，日本全國各地商店、餐廳的「50-50」特惠商品組合或折扣也接踵而至。岩手縣特產店，為了紀念大谷翔平的成就，以特別的價格販售來自大谷家鄉和與其有關的花卷市的名產。原先要價8586日圓的新米組合，現在僅售價5050日圓。來搶購的民眾被記者問到得知大谷翔平達成紀錄時的想法，表示「眼淚都快要流下來，現在想起來還是有點激動。」另外也有民眾透露，自己的孫子也開始打棒球，「他說自己會成為像大谷那樣的選手。現在他才五年級。因為大谷選手，我覺得日本人都變得更有活力，感到很自豪。他的存在真是讓人充滿驕傲。」此外，位於東京品川區的燒肉店自大谷翔平擊出第46轟的時候，就開始推出「啤酒一杯46日圓」的活動，隨著大谷翔平擊出第48轟，啤酒也調整成48日圓；這次也不例外，啤酒售價調整為一杯51日圓，不過這個由店家抱著虧本決心舉辦的活動，僅舉行3天，且限定從下午5點至下午5點59分這段期間，才能享有優惠價格。店員將啤酒上桌時，還喊出了「大谷特飲來了」，也讓偶然來到店內用餐的顧客在大谷翔平的精彩表現中愉快地舉起酒杯乾杯，其中一名民眾直呼「這樣也能讓經濟效應更加活躍」、「希望大谷翔平來當日本首相。」隨著大谷翔平達成了52轟52盜紀錄，並持續朝MLB單季「55轟55盜」史詩紀錄邁進，日本的「大谷翔平熱潮」仍能持續發酵。