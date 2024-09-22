2026綠營四縣市全面告急？羅智強：志清龍王將翻轉南台灣

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2026地方大選在即，國民黨許多潛在候選人已開始勤跑地方，就是為了能把南台灣的綠地變藍天。對此，國民黨立委羅智強直言，「志清龍王，旋風已成」，屏東、高雄、台南、嘉義民進黨全面告急，讓民進黨謙卑，從讓民進黨輸光南台灣開始。羅智強指出，距離2026年縣市長選舉還有兩年，近日兩份民調引起高度討論，也透露出民進黨在南部的選情，恐大事不妙。羅智強提及，TVBS針對台南市長、高雄市長可能人選的民調，謝龍介若是對上林俊憲、王定宇，民調均勝出，只輸陳亭妃。柯志恩則是通殺綠營，林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、許銘春，不論誰出戰，民調結果都無勝算。民進黨在高雄陷入「無人可戰」的窘境。羅智強說，2022年九合一選戰，國民黨一舉囊括十三縣市，民進黨只剩二都三縣。雖然未能把南台灣的綠地變藍天，但柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏四位戰將，在資源極度不對等、國家機器傾軋下，打了漂亮的一仗，讓民進黨嚇出一身冷汗。羅智強認為，被民進黨把持超過三十年的台南，可說是藍軍最艱困的選區。謝龍介在一片看衰下挑戰台南市長，喊出「只做一任，用四年任期拚鄉親四十年幸福」，他走訪兩百多個廟口、菜市場、夜市，跟民眾對話，出人意料拿到三十八萬七千多票，得票率百分之四十三點六三，與有執政優勢的黃偉哲僅差四萬六千多票。羅智強續指，柯志恩更是不容易，臨危受命參選高雄，當時多份民調顯示，她的支持度僅有百分之十五，大幅落後陳其邁。五個月下來，她跑遍高雄，緊握一雙又一雙市民的手，以熾熱的心，一點一滴地贏回港都民眾的心，最終拿下百分之四十點一六的選票，並且「母雞帶小雞」，輔選國民黨市議員成為議會最大黨，表現令人驚豔。羅智強再說，民進黨在屏東執政逾二十五年，在地懸壺濟世的蘇清泉，以發自內心的關懷感動選民，於國境之南打出一場不一樣的選戰，在疑點重重的選舉舞弊爭議下，他僅小輸周春米一萬多票，創下前所未有的驚奇。羅智強也說，嘉義縣民進黨一黨專政二十年，王育敏串聯起國民黨及無黨籍的鄉鎮市長、議員和代表候選人，組成在野大聯盟。雖然她未能贏得縣長之位，但得票率是八年來最高；她的衝鋒，更帶領在野聯盟贏得佳績。「志清龍王四人不僅在國會認真監督，表現傑出，更重要的是，他們持續深耕基層，讓民眾看到政治人物的真誠！」羅智強認為，他們沒有當選卻仍努力實踐承諾、服務地方，是值得託付的人。羅智強提及，2022年的慘敗，迫使蔡英文請辭黨主席，但接任主席的賴清德並未記取教訓，依然傲慢執政，踐踏民意，甚至變本加厲獨裁濫權。中央經營黨利、派系圖謀私益，民進黨一點都沒變，更令人討厭。羅智強認為，柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏已燃起民眾對改變的渴望，上次選舉成績的「天花板」，將是他們下次參選的「樓地板」。九合一是台版的期中選舉，2026民進黨慘了，「志清龍王」定將成功翻轉南台灣。