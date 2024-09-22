台東小米粽3死案情擴大！人為機率高　檢方轉「他字案」偵辦

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台東蝸牛小米粽造成12人食物中毒，其中3人死亡，衛福部食藥署21日公布「蝸牛小米粽」第二批共6件檢體結果，發現搗米臼內殘留小米粉中，檢出農藥托福松每公斤1323毫克，蒸煮鍋中也驗出微量托福松。隨著新事證加入，該案人為造成機率大幅提高，將朝人為方向調查，對此，台東地檢署表示，此案已從相驗案提高為他字案，並加派一位檢察官投入偵辦。金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾，在本月17、18日疑似食品中毒送醫，整起中毒案件為劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，劉婦因近中秋，循傳統在小米粽中包入蝸牛、豬肉、竹筍、血桐葉等，隨後劉婦自己先行食用，不久即出現中毒症狀送醫，但在到院前即無心跳，搶救後宣告不治，最終導致83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡。食藥署與台東縣衛生局19日到第一名死者家中帶回第二批共6件檢體，包括搗米臼內殘留小米粉、鹽、 味精、醬油，以及放在廚房置物櫃已開封且標示管制農藥「法台寶」芬普尼，還有蒸煮鍋的塗抹拭子。檢驗結果出爐，在搗米臼內殘留小米粉檢出托福松1323mg／kg，蒸煮鍋塗抹拭子也檢出微量托福松，而標示「法台寶」的容器則確定檢出芬普尼，其餘檢體則均未檢出托福松，代表可排除食材本身農藥殘留，但人為誤用或蓄意添加機率增加。