邱臣遠使出龜派氣功　風雨中主持新竹七龍珠Z路跑

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新竹市今（22）日舉行「七龍珠Z路跑」，代理市長邱臣遠也冒著風雨，行前帶領大小朋友使出「龜派氣功」展現戰鬥魂。邱臣遠表示，新竹市府積極推廣全民體育，已連續2年獲得體育署頒發運動i台灣2.0計畫特優縣市，歡迎市民享受運動樂趣。「七龍珠Z路跑」今天在新竹南寮漁港舉辦，只可惜天公不作美，一大早就下起綿綿細雨。竹市代理市長邱臣遠指出，這次七龍珠的經典場景結合了新竹的自然景觀，能讓大家體驗悟空與達爾的經典招式與力量，感謝參與者不畏風雨前來。邱臣遠強調，新竹市已連2年獲得體育署頒發運動i台灣2.0計畫特優，「這次路跑不僅是一場運動，更是將動漫文化、健康生活與城市活力相結合的獨特活動」。邱臣遠強調，自己身為七龍珠迷，也要提醒大家《七龍珠》連載40週年紀念的全新動畫《七龍珠DAIMA》即將上映，粉絲們千萬別錯過。