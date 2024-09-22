陳智菡籲小草憶阿北疫情所為　醫列6點嗆「能扯的後腿他都扯了」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡過去搬新竹馬偕兒醫救火，如今改打悲情牌，喊話小草要大家回憶柯文哲擔任市長期間做了哪些事，對此醫師杜承哲列出6點，強調柯文哲能扯的後腿都扯了，最後更嗆「不敢來告就是承認了！」陳智菡昨日改打悲情牌，引用動力火車的金曲《莫忘初衷》歌詞，貼出柯文哲的背影並寫道，「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。喊話小草回憶柯在疫情期間做了什麼，「可以幫我們貼在留言嗎？」而杜承哲在留言寫道，包括特權疫苗施打、用荒唐的死亡預估人數恐嚇市民、阻擋中央協助的篩檢站設立、和陳佩琪詆毀AZ、預言莫德納進不來與造謠高端，而事後證明柯文哲說的都錯，能扯的後腿他都扯了，最後更強調，自己是臨床醫師，「上面說的我負全責，不敢來告就是承認了！」