10月電影／小丑遇真愛與女神卡卡飆唱瘋狂情歌　猛毒震撼結局揭曉

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女神卡卡（左）是《小丑：雙重瘋狂》中的一大亮點，無論演技與歌唱表現都受到高度矚目。（圖／華納兄弟提供）

▲劉德華在《危機航線》中，扮演和劫機匪徒周旋的保安專家，有不少動作場面。（圖／華映提供）

▲《荒野機器人》影像突出，情節感人，歐美影評叫好。（圖／UIP提供）

▲黛咪摩爾在《懼裂》展現從影以來最精彩的演技，被認為有厚望入圍奧斯卡獎。（圖／摘自IMDb）

▲《猛毒最終章：最後一舞》是全系列最震撼的大結局，場面壯觀，情節發展備受觀眾期待。（圖／摘自IMDb）

10月有不少中外強片盛大上映，《NOWnews今日新聞》精選以下5部話題之作提供讀者參考！曾在全球賣破10億美元又讓男主角瓦昆菲尼克斯登上奧斯卡影帝寶座的《小丑》，續集《小丑：雙重瘋狂》加入女神卡卡與瓦昆大演愛情對手戲，還一起飆唱經典金曲。港星劉德華則推出《危機航線》，大戰兇狠的劫機犯；好萊塢藝人黛咪摩爾在《懼裂》更要面對自己年輕分身的挑戰。而適合全家一起欣賞的動畫《荒野機器人》，則邀請觀眾來看本來沒有感情的機器人因緣際會下被逼出母愛；另一部漫畫改編大片系列《猛毒最終章：最後一舞》更要揭曉觀眾最關心的大結局。漫畫改編的《小丑：雙重瘋狂》由陶德菲利普斯執導，瓦昆菲尼克斯、女神卡卡、凱薩琳基納、布蘭登葛里森、薩琪碧茲、哈利勞提主演。描述化身「小丑」、犯下大罪的亞瑟佛萊克，被關進阿卡漢精神病院等待審判，然而他不但邂逅了真愛，還發現了一直存在於內心深處的音樂。除了瓦昆再展癲狂的演技，這回與女神卡卡扮演的哈莉奎茵還有一堆飆唱著名歌曲的橋段，噱頭十足。《小丑：雙重瘋狂》10月2日上映。劉德華最新動作大片《危機航線》，由《見鬼》系列彭順執導，張子楓、屈楚蕭、劉濤、王耀慶、周興哲等合演。過往劉德華演過各種各樣的大場面刺激動作片段，但在《危機航線》中，他只能被限制在客機之內，還要設法解救被劫持的人質，更加驚險萬分。片子描述他扮演的國際保安專家，與失明的女兒在超豪華客機內遇到劫機，歹徒無差別殺害乘客，他設法挽救局面，但女兒與女兒的媽都還困在機內，最後是否能夠平安脫險？《危機航線》10月9日上映。夢工廠動畫最新力作《荒野機器人》，由《馴龍高手》克里斯桑德斯擔任編導，露琵塔尼詠歐、佩德羅帕斯卡、凱薩琳奧哈拉、比爾奈伊等聲音演出。描述機器人因為船難而被困在無人荒島，不只要學會適應嚴苛的環境，慢慢和島上的動物建立關係，還意外成為失去親友的雛雁的養母，在這過程中，也漸漸培養出本來不具備的母愛，溫馨感人，中文版由林心如為主角配音。《荒野機器人》10月10日上映。尺度超大、讓人看了頭皮發麻的《懼裂》，由柯洛里法吉特導演，黛咪摩爾、瑪格麗特庫利、丹尼斯奎德主演。曾經是好萊塢票房天后的黛咪，過往一直被為只有美色過人，不太容易因演技受到讚譽，但《懼裂》卻受到各方看好將使她拿下從影以來首度的奧斯卡影后提名。她扮演一位曾紅極一時的大牌，由於無法面對容顏老去，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己，卻沒想到年輕貌美版本的她，卻想跟她搶身體主導權，反而彼此都陷入險境。《懼裂》10月18日上映。前兩集都在全球各地創下超亮眼票房的《猛毒最終章：最後一舞》，由凱莉馬修執導，湯姆哈迪、奇維塔艾吉佛、茱諾坦普、萊斯伊凡主演。這一回，湯姆哈迪扮演的艾迪，與身上的共生體「猛毒」，面對來自人類和猛毒母星的追殺，被迫必須在最後關頭做出痛苦的抉擇，迎向讓人震撼的大結局，究竟彼此能否都倖存？成為觀眾最想知道的答案。湯姆哈迪形容，這將是「全壘打等級」的最終章，應該很直得觀眾期待。《猛毒最終章：最後一舞》10月23日上映。10月熱門電影《小丑：雙重瘋狂》主要演員：瓦昆菲尼克斯、女神卡卡、凱薩琳基納、布蘭登葛里森、薩琪碧茲、哈利勞提10月2日上映《危機航線》主要演員：劉德華、張子楓、屈楚蕭、劉濤、郭曉東10月9日上映《荒野機器人》主要配音演員（英語）：露琵塔尼詠歐、佩德羅帕斯卡、凱薩琳奧哈拉、比爾奈伊主要配音演員（國語）：林心如10月10日上映《懼裂》主要演員：黛咪摩爾、瑪格麗特庫利、丹尼斯奎德10月18日上映《猛毒最終章：最後一舞》主要演員：湯姆哈迪、奇維塔艾吉佛、茱諾坦普、萊斯伊凡10月23日上映