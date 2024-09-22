和李易頻傳婚變！六月無預警嘆「難怪只能是正宮」：柔弱就佔上風

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▲女星六月（左）和李易結婚13年，近來頻傳婚變。（圖／NOWnews資料照）

▲六月在社群平台Threads發文，曬出全黑圖。（圖／六月Threads）

女星六月和李易結婚13年，近來頻傳婚變，李易先前更疑似在喝醉酒時脫口：「我有一個很喜歡的女生」，但無論消息怎麼傳，六月始終淡定回應兩人並沒有離婚，直到昨（21）日才突然有感而發，意有所指發文表示，柔弱就是佔上風，「難怪我只能是正宮。」再度引發熱烈討論。六月在社群平台Threads發文，曬出全黑圖，並在內文寫下：「人生啊⋯柔弱的就是佔上風，可惜我做不到所以我吃虧。」引來外界瘋猜她和李易的感情是否又遇到狀況，有網友留言說道：「再認同不過了！柔弱人家說是委屈！我們堅強人家說我們霸凌！」沒想到六月竟回覆：「難怪我只能是正宮。」有網友直呼：「沒底氣的人才會故意裝柔弱，希望六月不要被裝柔弱的人打敗。」六月也感嘆：「社會上好多這種人。」對於有人表示：「女人就是不能太懂事。」六月也忍不住笑出來：「噗！所以可以不懂事？」有人無奈說：「這就是現實的社會。」六月也回覆：「但往往職場好多這種人。」似乎不單指感情問題。前幾天六月才發文分享好消息，她就讀台師大國際時尚高階管理碩士在職專班獲得獎學金，當時還釣出李易大誇老婆：「很讚ㄟ！」六月也驕傲回應：「你才知道你娶到寶。」夫妻倆的感情看似不受到外界輿論影響，沒想到如今又再度傳出婚變。