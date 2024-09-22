蘋果iOS 18電量實測！iPhone 16才剛賣 　前代續航力竟狂掉22分鐘

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▲YouTube頻道《iAppleBytes》針對5款舊iPhone進行iOS 18的續航力測試。（圖／翻攝iAppleBytes）

▲iPhone 15 升級為iOS 18，續航力會較iOS 17.7減少22分鐘，民眾升級前要有心理準備。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果上週(9/17)釋出iOS 18最新作業系統，此版本為系統的大改版，不少用戶保持觀望怕有災情而遲遲不敢升級，也因此在iOS 18上線時通時有iOS 17.7推出，哪一個版本的續航力較好，國外知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對5款手機進行續航力的測試，其中有3款機型升級到iOS 18之後電量大減，其中上一代iPhone 15就狂掉22分鐘。蘋果最新版本作業系統iOS 18日前釋出正式版開放民眾更新，帶來多項更新，包含桌面的自由度變高、控制中心提供新分頁、鎖定畫面中的手電筒可移除，並加入隱藏App功能等。至於續航力的狀況如何，國外知名YouTube《iAppleBytes》也針對5台舊機型，包含iPhone 15、13、12、11與XR等進行電量測試，同時跟iOS 17.7 版本對比。測試出來的結果發現，iPhone 12、XR更新後續航力反而變更好，其中XR甚至可以提升約46分鐘。另外，有3款機型退步，包含iPhone 15、13、11續航力都減少，上一代的iPhone 15 一口氣少了22分鐘續航力， iPhone 11更是大幅縮水了29分鐘，民眾更新後可能要先有心理準備，或是直接等下一個版本。🟡續航力「增加」機型📍iPhone 12電池健康度92%增加10分鐘：5小時41分鐘 (iOS 17.7)→5小時51分鐘 (iOS 18）📍iPhone XR電池健康度90%增加46分鐘：4小時40分鐘 (iOS 17.7)→5小時26分鐘（iOS 18）🟡續航力「減少」機型📍iPhone 15電池健康度100%減少22分鐘：10小時31分（iOS 17.7）→10小時09分（iOS 18）📍iPhone 13：電池健康度91％減少17分鐘：6小時48分鐘(iOS 17.7)→6小時31分鐘（iOS 18）📍iPhone 11 電池健康度94%減少29分鐘：5小時30分鐘 (iOS 17.7)→5小時01分鐘 (iOS 18）