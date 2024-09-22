年輕人世代不再沉默！「大聲離職」成風潮　面試平台提2留才建議

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「大聲離職」成職場風潮！根據面試心得分享平台《面試趣》公布的統計數據顯示，55-64歲的員工只有4%曾於離職後公開抱怨公司，到了18-24歲，卻飆升到13%，員工開始在離職前後，於社群媒體表達對公司的不滿和改革訴求。《面試趣》專家分析，現代勞動市場供不應求，傳統的上下級關係瓦解，勞工不再是弱勢，握有更多選擇權、敢為權益發聲。比起上一代，年輕人更注重「工作與生活的平衡」。遇到不愉快，他們會思考：「這真的是我想要的嗎？」，寧可辭職也不委屈。在Threads、Dcard 等社群推波助瀾，許多網友分享離職過程、揭露不合理的職場經歷，引來更多人反思自己的工作環境，或者鼓勵苦主在《面試趣》等平台分享，幫助其他求職者「避雷」。要避免員工「大聲離職」，《面試趣》專家提出2項建議，刊登求職廣告、面試時，說清楚公司內部狀況，以免求職者辭職後抱怨，也節省再次徵才的成本；執行滿意度調查、主管定期面談等措施，減少上下級溝通落差。不過，專家認為，「大聲離職」也不是壞事，而是現代管理的重要依據，只要正視缺點、讓職場更加透明，員工也會大方分享好評。好口碑吸引優秀人才，公司競爭力就會提升。