搶攻Red Bull商機暨2周年慶 台中李方艾美祭百萬好禮吸客

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中李方艾美酒店「一泊二食吃到飽」方案，可暢享樂美中餐廳40道粵菜港點。（圖／李方艾美酒店提供）

▲台中李方艾美酒店歡慶2周年，祭百萬好禮回饋方案吸客。（圖／李方艾美酒店提供）

全台首度舉辦的「Red Bull Showrun」賽車展演，將於28日登場。搶攻觀光商機暨歡慶開幕2周年，台中李方艾美酒店推出好康優惠吸客，即日起至10月底凡在酒店內餐廳消費滿千元，即有機會參加摸彩，好禮總計有24個獎項，包括艾美總統套房、ionex電動車及眾多家電，總值達百萬元。另推「一泊二食吃到飽住房方案」，住宿即享樂美中餐廳粵菜港點晚餐吃到飽。台中李方艾美酒店自2022年營運以來，一直致力於為顧客提供優質服務，並與在地共好共榮。感謝各界支持，藉由歡慶2周年，大手筆推出總值逾百萬的好禮回饋活動。活動期間，凡於酒店內餐廳，包含一樓每日新鮮出爐西點午茶的Latitude 24、二樓提供各式海鮮與異國風味Buffet的新食譜全日餐廳(Latest Recipe)、三樓廣式片皮鴨與高檔中式佳餚的樂美中餐廳及24樓的高空景觀酒吧-PANO 24，當日單筆消費滿1,000元，即可獲得一張摸彩券，依此類推，消費越多，摸彩券越多。周年慶活動獎品豐富，最引人矚目的是價值25萬元的艾美總統套房，還有價值約10萬元的ionex電動車S7 Techno等。此外，還有很多實用且有質感的momo家電好禮：冰箱、清淨機、氣炸鍋、自動洗烘掃拖機器人等，總獎品高達24項，共計65位名額，總值達百萬元，將於11月4日前開獎。此外，周年慶期間也推出「一泊二食吃到飽住房方案」與「萬豪旅享家會員加碼贈點數住房專案」，住宿期間可享樂美中餐廳熱銷的粵菜港點晚餐暢享吃到飽，共有40道精緻菜色可任選。萬豪旅享家會員預訂「會員加碼贈點數住房專案」入住經典、豪華客房或艾美套房，每晚可額外獲得 5000點、入住套房加碼至10,000點萬豪旅享家會員點數。