上億年活化石出現！漁民龜山島捕獲「龍宮貝」　小小一顆價值百萬

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▲龍宮貝全名為「龍宮翁戎螺」，經歷了5億年外形並沒有太大的改變。（圖／蘭陽博物館）

宜蘭頭城大溪漁民昨（21）日清晨，在龜山島外海進行補撈作業時，意外捕到一顆「龍宮貝」，龍宮貝出現於古生代寒武紀，距今約5億7千萬年至4億9千萬年前，因此也被稱為「活化石」，牠的體積不大，寬約20公分、高15公分，一隻手掌就能掌握，不過由於相當罕見，價值有望破百萬台幣。捕獲龍宮貝的林姓船長指出，這隻龍宮貝大約是從120至200公尺深的海中捕獲，他透露，龜山島外海其實久久一次就會捕到龍宮貝，但在過去20多年，大撈上岸的大多只有10公分大小，這次意外捕到20公分的龍宮貝，價值應該很可觀，捕獲後林姓船長的笑容也始終掛在臉上。據蘭陽博物館資料，龍宮貝全名為「龍宮翁戎螺」，經歷了5億年外形並沒有太大的改變，同時早期被認為是已經絕滅的生物，因此有活化石之稱，最早發現於1879年，標本目前還存放於荷蘭鹿特丹自然博物館，1968年，台灣漁船又撈獲1枚龍宮貝，當時就能以10000美金賣給日本鳥羽水族館。龍宮貝從寒武紀到第三紀的岩層都有發現化石，當時活躍於淺海海域，隨著時間推進，現代龍宮貝逐漸轉入較深的海域生活，宜蘭外海位於大陸棚邊緣，水深可達1000公尺以上，一些深海拖網漁船拖網深度可達600公尺，過去在宜蘭外海已經至少發現過5種翁戎螺。蘭陽博物館表示，腹足類軟體動物的演化歷史從「無殼到有扁平殼，從扁平殼到笠狀殼，再從笠狀殼變成圓椎形殼」，這時為了壓低重心，圓錐狀的外殼變成螺旋形的殼，為了節省空間，原本對稱的內臟有一側退化，然而龍宮貝卻保有二對鰓、二對腎，因此研究翁戎螺的身體結構，有助於了解腹足類軟體動物的演化。