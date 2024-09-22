藍委提大法官判決門檻調升　李彥秀：關鍵還是在賴清德

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憲法法庭20日判決死刑有條件合憲，引發藍委不滿，國民黨立委翁曉玲加碼修法，提高大法官判決門檻，從現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。對此，國民黨立委李秀今（22）日認為，真正的關鍵還是在總統提名大法官，有許多非常有爭議的候選人。依照現行規定，大法官作成判決或暫時處分時，需現有總額3分之2以上大法官參與評議，並得到現有總額過半數同意。翁曉玲提出，把大法官2分之1的同意門檻提高到3分之2。也就是說，若翁提出的修正案都通過，未來需要至少10名大法官參與評議，並有至少7名同意才能做成判決。對此，李彥秀指出，此次大法官會議釋憲結果，以「八大關卡，達到『實質廢死』」的結果，引發輿論與民意的譁然，而且目前對於大法官「現有總額」沒有明定人數，如果大法官人數不足15人時，就有可能出現3、4名大法官的就能作出判決的可能性。李彥秀說，翁曉玲提案，將大法官釋憲門檻提高為3分之2大法官出席，3分之2同意使得通過，也是避免「少數大法官」就決定影響人民權利義務巨大的釋憲案。立法院採取合議制，原本就是讓多元的聲音與價值可以在立院進行討論，未來提案進入司法法制委員會，也會聽取社會的意見，並且進行審查討論，才能讓大法官的專業審查以及人民的民意取得更好的平衡。李彥秀也提到，但是，真正的關鍵還是在總統提名大法官，必須符合「人品」「專業」「價值」三個重要的條件，這次賴清德提名大法官中，有許多非常有爭議的候選人，如果大法官本身都有極大的爭議，釋憲結果又怎麼能取得社會的信任呢？