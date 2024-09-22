衝突升級！美國發布最高級別旅遊警示　籲公民：快離開黎巴嫩

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▲美國國務院發布黎巴嫩最新旅遊警示。（圖／翻攝自美國國務院）

隨著以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突加劇，美國國務院發布最新的旅遊警示，敦促在黎巴嫩境內的美國公民，在仍可搭乘商業航班時，盡快離開黎巴嫩。根據美國有線電視新聞網（CNN）、法新社等外媒報導，國務院在最新的警告中表示，「由於真主黨和以色列之間持續衝突的不可預測性，以及最近包括貝魯特在內、黎巴嫩各地發生的爆炸事件，美國駐黎巴嫩大使館敦促美國公民在商業航班仍可利用的情況下，盡快離開黎巴嫩。」國務院補充稱，「目前商業航班仍可使用，但運載力有限。如果安全形勢惡化，商業航班可能無法使用。」國務院所發出的警示為最高級別的第4級「請勿前往」（Do Not Travel），警示中指出若仍選擇留在黎巴嫩境內，請做好就地避難的準備，以防止情況進一步惡化，並強烈建議處於黎巴嫩南部、靠近敘利亞邊境或難民營的美國公民，應該「立即離開這些地區」，原因是可能發生跨境攻擊以及安全部隊與「極端主義」團體之間的衝突。警示中表示，「由於犯罪、恐怖主義、內亂、綁架、未爆彈以及武裝衝突風險，請勿前往黎巴嫩，部分區域風險有所增加，特別是在邊境附近區域」。自去年10月8日以來，以色列與真主黨之間就出現跨境交火，最近幾週衝突升級，今年9月17日至18日，黎巴嫩境內多地發生通訊設備爆炸事件，包括首都貝魯特在內，傳出至少37人喪生、3000人受傷；以色列更於20日時再次襲擊貝魯特南部，並稱此次襲擊中擊斃了真主黨精銳拉德萬部隊的領袖及其他幾位指揮官。