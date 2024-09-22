陳喬恩世紀婚禮登場！絕美婚紗照曝光了　七朵花「穿團服」當伴娘

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▲陳喬恩（左）和老公Alan（右）回到定情地蘭卡威，包下5星酒店舉行浪漫婚宴。（圖／陳喬恩提供）

▲賴薇如拍下今日要穿的伴娘服，笑說很久沒穿「團服」；陳喬恩則曝光陳正飛（右圖）彩排的隨興照片。（圖／賴薇如、陳喬恩IG）

▲Alan（右）滿眼愛意看著陳喬恩（左），兩人互動相當甜蜜。（圖／陳喬恩提供）

女星陳喬恩與馬來西亞富二代老公Alan（曾偉昌）今（22）日將於定情地馬來西亞蘭卡威的5星度假村舉行海島婚禮，這場世紀婚宴伴娘團就是陳喬恩的好姊妹「七朵花」成員，包含趙小僑、賴薇如等。昨日親友團陸續抵達，一行人除了狂歡也不忘進行婚禮彩排，陳喬恩穿白紗的身影曝光相當夢幻；今日一早賴薇如還更新動態，曬出4件粉色伴娘服，笑說：「上回一起穿團服有多久了，今天是大日子」。陳喬恩婚禮將在今日傍晚登場，她的婚紗照也陸續曝光，平口禮服浪漫又唯美。陳喬恩昨日也在IG限時動態就瘋狂洗版，曝光婚禮相關細節，包含她幫賓客準備的香氛、保養品奢華禮盒，還有飯店房間內、會場都充滿溫馨布置的陳喬恩愛花向日葵等。婚禮前一晚一群好友還聚在一起吃飯、喝酒，更為今日的婚禮做彩排，賴薇如看到陳喬恩穿婚紗也驚呼：「天哪～我遇到明星了，超美的新娘」。陳喬恩也分享擔任婚禮主持人的男星陳正飛彩排的模樣，笑稱：「鐵打的阿飛，穿著吊嘎and夾腳拖依然風度翩翩彩排，不愧是見過大場面的人」，只見陳正飛彩排時服裝隨便但是神情非常認真，為陳喬恩夫婦卯足全力做準備。今日一早賴薇如也更新動態，表示七朵花伴娘團她第一個起來化妝做準備，看到掛在旁邊的4件粉色伴娘服，賴薇如也感嘆：「上回一起穿團服有多久了？今天是大日子」。這次伴娘團除了賴薇如還包括七朵花的趙小僑、邱麒霏（饅頭）、屈旻絜（小潔）等人，伴郎團則有明道、鄭元暢，花童則是明道的兒子，整場婚禮溫馨浪漫，並沒有已婚人士不能當伴郎伴娘的規定。陳喬恩夫妻也表示，婚禮預計在黃昏時分拉開序幕，婚宴會在沙灘草地上舉行，充滿鮮花、音樂，將和親友把握機會狂歡到深夜，一行人在蘭卡威留下快樂回憶。