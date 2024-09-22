不讓大谷翔平專美於前！「法官」Judge54轟出爐　洋基10：0運動家

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（11：56更新賽果）MLB美國職棒紐約洋基今（22）日續在客場出戰奧克蘭運動家，前役以4：2獲勝的條紋軍團，此戰打線則是徹底爆發，包括，這是一發陽春彈，也助隊取得7：0領先，洋基終場則以10：0在客場痛宰運動家隊，持續穩坐美東龍頭。「法官」Aaron Judge過去已經4場比賽沒有開轟，賽前本季全壘打支數仍停留在53轟，眼見大谷翔平昨日敲出個人本季第52轟，締造「52-52」記錄，Judge今日則是不甘示弱，在7局上半上場打擊時，而此戰洋基打線則是手感相當火燙，團隊全場共掃出14支安打，其中前3局可說是局局有攻勢，一口氣攻下6分，也奠定勝基，終場條紋軍就以10：0在客場痛宰運動家隊。總計洋基當家巨砲「法官」Aaron Judge，本場比賽則是3個打數敲出2支安打，包含7局上半的陽春砲在內，得到1分打點，並選到1次保送，賽後打擊率略升至0.321，整體攻擊指數OPS則為1.144。