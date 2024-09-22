全台天氣整理！「豪雨範圍、雨勢趨緩時間、熱帶低壓路徑」一次看

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▲熱帶性低氣壓緊貼台灣，雖然未達颱風等級，但環流不斷往台灣掃雨，尤其南部地區影響相當劇烈。（圖／中央氣象署）

▲氣象署指出，據量降雨還要持續一段時間，整體雨勢可能要等到週二（9/24）低壓帶遠離後才會趨緩。（圖／中央氣象署）

雨神越來越猖狂！今（22）日低壓帶影響相當劇烈，從早上開始南台灣就迎接一整天的明顯雨勢，中午北台灣也急遽變天，不時還伴隨陣陣雷聲，中央氣象署預報員官欣平指出，氣象署目前發布「熱帶性低氣壓特報」，熱帶性低氣壓位置在台北西北西方約100公里的海面上，向西南西移動，時速25公里，受熱帶性低氣壓環流及低壓帶影響，除了劇烈與室外，今日台灣附近各海面易有8至10級強陣風，且風浪偏大。官欣平說明，熱帶性低氣壓移動到台灣北部海面後，今天又往西靠近，強風伴隨著烏雲，從南海移入到台灣海峽和西半部上空，這些雲導致官欣平提及，，但北部及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，台灣各地氣溫普遍攝氏28至31度，沿海及離島仍要注意浪大，海邊活動留意。官欣平總結，，各地山區則要留意大雨，週二低壓帶終於遠離，主要降雨集中在午後的「中部以北及宜蘭花蓮」，會出現局部大雨。此外，，環境風場轉為「東北風到偏東風」為主，屆時迎風面的北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨，各地氣溫落在攝氏30至33度。