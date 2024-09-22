全台天氣整理！「豪雨範圍、雨勢趨緩時間、熱帶低壓路徑」一次看

雨神越來越猖狂！今（22）日低壓帶影響相當劇烈，從早上開始南台灣就迎接一整天的明顯雨勢，中午北台灣也急遽變天，不時還伴隨陣陣雷聲，中央氣象署預報員官欣平指出，今天是近期降雨最劇烈的一天，整體雨勢可能要等到週二（9/24）低壓帶遠離後，各地才會逐漸恢復為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣。
氣象署目前發布「熱帶性低氣壓特報」，熱帶性低氣壓位置在台北西北西方約100公里的海面上，向西南西移動，時速25公里，受熱帶性低氣壓環流及低壓帶影響，除了劇烈與室外，今日台灣附近各海面易有8至10級強陣風，且風浪偏大。
官欣平說明，熱帶性低氣壓移動到台灣北部海面後，今天又往西靠近，強風伴隨著烏雲，從南海移入到台灣海峽和西半部上空，這些雲導致南台灣今天一整天都有陣雨和雷雨，北台灣則是從中午開始一直到晚上，尤其是大台北、基隆北海岸，都將出現顯著降雨，目前氣象署持續發布「豪雨特報」。
官欣平提及，明（23）日同樣受低壓帶影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後有雷陣雨，中南部地區雨勢逐漸緩和，但北部及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，台灣各地氣溫普遍攝氏28至31度，沿海及離島仍要注意浪大，海邊活動留意。
官欣平總結，低壓帶預估會影響到週二清晨，在這期間，需要小心豪雨的地區，包括「大台北、宜蘭、花蓮、整個南台灣」，各地山區則要留意大雨，週二低壓帶終於遠離，主要降雨集中在午後的「中部以北及宜蘭花蓮」，會出現局部大雨。
此外，週四至週六（9/26至9/28）水氣又會再增加，環境風場轉為「東北風到偏東風」為主，屆時迎風面的北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨，各地氣溫落在攝氏30至33度。
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官欣平說明，熱帶性低氣壓移動到台灣北部海面後，今天又往西靠近，強風伴隨著烏雲，從南海移入到台灣海峽和西半部上空，這些雲導致南台灣今天一整天都有陣雨和雷雨，北台灣則是從中午開始一直到晚上，尤其是大台北、基隆北海岸，都將出現顯著降雨，目前氣象署持續發布「豪雨特報」。
官欣平提及，明（23）日同樣受低壓帶影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後有雷陣雨，中南部地區雨勢逐漸緩和，但北部及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，台灣各地氣溫普遍攝氏28至31度，沿海及離島仍要注意浪大，海邊活動留意。
官欣平總結，低壓帶預估會影響到週二清晨，在這期間，需要小心豪雨的地區，包括「大台北、宜蘭、花蓮、整個南台灣」，各地山區則要留意大雨，週二低壓帶終於遠離，主要降雨集中在午後的「中部以北及宜蘭花蓮」，會出現局部大雨。
此外，週四至週六（9/26至9/28）水氣又會再增加，環境風場轉為「東北風到偏東風」為主，屆時迎風面的北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨，各地氣溫落在攝氏30至33度。