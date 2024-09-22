賴清德遭爆致電罵環境部長　王鴻薇：是太上皇行政院長？

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衛福部長邱泰源日前透露，總統賴清德曾「致電罵環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。對此，國民黨立委王鴻薇今（22）日直言， 曝露出現在內閣很不團結，質疑「 賴清德你是不是一個太上行政院長呢？」王鴻薇指出，邱泰源在公開活動裡爆料賴清德曾經親自打電話罵彭啓明，怎麼沒有釋出足夠的資源給醫療院所，這樣的爆料行為，其實曝露出現在內閣很不團結。王鴻薇認為，邱泰源怎麼可能在公開的活動裡，去爆料彭啓明被罵？難道今天邱泰源是大部長，而彭啓明只是一個小老弟嗎？這樣完全不符合官場倫理。王鴻薇也說，另外一方面這也曝露出，「賴清德你是不是一個太上行政院長呢？」因為有關減碳問題，並不是國防外交兩岸的議題，應該由行政院長來調和鼎鼐，怎麼會由賴清德親自打電話？「是不是常備管理這個備伸得太長了？那麼卓榮泰到哪裡去了呢？ 」王鴻薇直言，這真的做實原來賴清德才是真正的太上皇行政院長。