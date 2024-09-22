黃珊珊赴美民眾黨亂了？江和樹駁吳靜怡：誰炸鍋可以跟我說嗎

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被停權3年的民眾黨立委黃珊珊，日前代替黨主席柯文哲出訪美國，引起政治評論員黃暐瀚與吳靜怡質疑，前立委蔡壁如被問起也一臉錯愕。兼任民眾黨中央委員的台中市黨部主委江和樹表示，兩人赴美行程早在數月前敲定，現在黨主席被司法扣住，只能由黃珊珊單獨去，他沒聽到黨內有異聲，並三問吳靜怡「你在哪裡聽到？你聽誰在說？可以跟我說嗎？」被民眾黨停權3年、拔除立院黨團副總召的立委黃珊珊，19日代替目前人在台北看守所的黨主席柯文哲，赴美國參與台美國防工業會議，而非由主責立院國防外交委員會的立委林憶君出訪。不只前立委蔡壁如錯愕反問媒體「她出國？」、「代表誰？」政治評論員黃暐瀚昨日也質疑，這次出訪明顯是黨務，已被停權的黨員，怎麼還能代表黨主席出國？黃暐瀚認為民眾黨現在真的是亂了，被停權還能執行重要黨務，恐怕要被外界檢視。吳靜怡也在臉書指「被停權的黃珊珊可以代表黨主席飛美國參加國際會議，民眾黨內炸鍋，黃珊珊又把京華城的鍋丟回民眾黨了。」民眾黨中央委員江和樹表示，柯文哲與黃珊珊一起赴美交流的行程，早在好幾個月前就敲定，但「主席現在被司法扣住」，只能由黃珊珊代表赴美，黃珊珊還是民眾黨立委，何來亂掉之說？他強調現在是關鍵時刻，民眾黨凡事有應變小組統籌，內部最重要的是團結、口徑一致，奉勸外界不必在這時間點見縫插針。至於「炸鍋」的說法，他表示自己在黨內沒聽到誰說不滿，也認為黃珊珊訪美沒問題，因此反問吳靜怡「你在哪裡聽到？你聽誰在說？可以跟我說嗎？」