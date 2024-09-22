紀卜心自嘲「最近一直被罵」！遭嗆：本來就妳的問題　直球回應了

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▲百萬網紅紀卜心近來風波不斷，「十盛」爭議還未平，又因為扯衣服領口引起撻伐。（圖／紀卜心臉書）

▲紀卜心扯店家衣服的領口引起公審。（圖／翻攝自見習網美小吳YouTube）

▲紀卜心無奈發文直呼：「最近的生活就是網路上一直被罵，現實中一直被安慰。」（圖／紀卜心IG）

百萬網紅紀卜心先前才因為手搖飲品牌「十盛」乳源標示問題引發爭議，近來到國外旅遊，又因為粗魯「拉領口」查看衣服價錢再度引起撻伐，對此，她也立刻道歉：「抱歉以後會注意，我不是故意的。」如今她在IG發文感嘆：「最近的生活就是網路上一直被罵。」遭酸民開轟：「本來就妳的問題。」對此，她也正面回應了。紀卜心無奈發文直呼：「最近的生活就是網路上一直被罵，現實中一直被安慰。」她也強調這次事件是自己不夠謹慎，「日子還是得過下去的。」最後附上一個流淚的表情符號，紀卜心也笑虧自己身上的荷葉邊小可愛，「衣服設計是荷葉領不是我拉鬆的。」以幽默自嘲來化解危機，與上次「十盛」風波強硬的態度不同。貼文一出，還是有不少網友開酸：「不是啊，妳就做錯事情是在感慨什麼」、「自己做不對的事情被罵剛好吧，被妳講的妳很無辜被罵來討拍，真好笑」、「這說話方式看不出來哪裡有歉意」、「本來就自己的問題，都不會覺得影響到誰，真的自我安慰好強。」紀卜心也直球回應：「是我的問題呀，所以我有說是自己不夠謹慎喔，以後要更加注意不要犯錯。」紀卜心和小吳的手搖飲品牌「十盛奶茶」7月遭踢爆奶茶乳源標示不明，儘管兩人陸續道歉，仍無法讓網友滿意，甚至到紀卜心YouTube頻道留言，遭紀卜心回嗆：「你是文盲？」導致風波越演越烈，紀卜心形象徹底崩壞，沒想到日前又因為在東京Outlet拍攝的影片引發爭議，遭轟：「我昨天看到這幕也傻眼，超級沒水準。」