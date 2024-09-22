翁曉玲提大法官判決門檻調升　國民黨團：將討論是否放入優先法案

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憲法法庭20日判決死刑有條件合憲，引發藍委不滿，國民黨立委翁曉玲加碼修法，提高大法官判決門檻，從現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今（22）日表示，此提案是否成為國民黨優先法案，還要留等國民黨黨團大會討論。依照現行規定，大法官作成判決或暫時處分時，需現有總額3分之2以上大法官參與評議，並得到現有總額過半數同意。翁曉玲提出，把大法官2分之1的同意門檻提高到3分之2。也就是說，若翁提出的修正案都通過，未來需要至少10名大法官參與評議，並有至少7名同意才能做成判決。對此，王鴻薇指出，翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，針對大法官違反民意，獨自作出判決，不但推翻立法院決議，且違背民意，所以未來憲法訴訟法修正，翁曉玲提案提高釋憲門檻，否則少數可能3、4位大法官做出影響國家重大政策釋憲案，確實可以做檢討。王鴻薇認為，是否成為國民黨優先法案，還要留等國民黨黨團大會再做討論，但是這樣修法方向，值得朝野、社會大眾、法界大家思考，不是由民進黨團總召柯建銘馬上打成違憲亂政的法律修正案。提醒民進黨，不要躲在大法官保護傘下，讓少數大法官推翻立法院違背民意這是社會大眾不能接受的。