劉詩詩定裝照再翻車！後製修太大五官全變　粉絲怒轟：攝影杖斃

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉詩詩的定裝照遭虧被修成四不像，引來粉絲一面倒負評。（圖／詩詩的小板報微博）

▲粉絲生氣開罵劉詩詩的攝影師，直呼：「別用了！」（圖／詩詩的小板報微博）

▲吳奇隆（左）和劉詩詩（右）2015年結婚，婚後卻屢傳婚變。（圖／隆詩吧官博）

大陸女星劉詩詩以古裝劇《步步驚心》爆紅，成為中國電視圈的一線女星，2015年和吳奇隆結婚，婚後作品量減少，不過卻常因微博上發出的定裝照引發討論。近日，劉詩詩工作室曬出一組她參加活動的照片，卻引來大批粉絲狠酸後製修圖修太大，照片中的人變成四不像，直呼：「攝影杖斃。」劉詩詩的工作室「詩詩的小板報」昨（21）日晚間在微博分享一系列她出席活動的美照，畫面中劉詩詩將一頭黑色氣質長髮自然放下，身穿香檳金的禮服，乍看之下美麗動人。然而仔細一看，照片疑似後製精修太多，五官方面不太像印象中的劉詩詩，立刻引起粉絲討論。許多人生氣直呼：「你看看第一張她真的長這樣嗎」、「你自己發出來的時候不會後背發涼嗎？」、「不要把臥蠶磨掉！」、「我發現你們真的很喜歡把內娛難得五官和諧臉型流暢的劉詩詩，拍出面中奇長的形態」、「攝影師別用了！」貼文下方議論紛紛。劉詩詩也常因婚變傳聞屢上新聞版面，還有人直擊吳奇隆假日獨自帶兒子逛市集，夫妻倆的婚姻狀況頻頻引起熱議。對此，劉詩詩日前受訪時出面闢謠：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。」