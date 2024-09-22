陳智菡籲小草憶阿北抗疫　作家嗆：民眾黨敢講防疫看一次噴一次！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡改打悲情牌，喊話小草回憶柯文哲在疫情期間做了哪些事。對此歷史作家謝金魚表示，當時北市府扣著疫苗堅持醫護人員要到聯醫特別門診施打，此外黃珊珊大手一揮幾百劑疫苗給了好心肝，反觀還有6千多個醫護沒辦法施打第一劑，永遠記得柯文哲為了控制疫苗，拿醫療同業的血暖自己，「看到民眾黨敢講防疫，我看一次就會噴一次！」謝金魚表示，疫情的時候，台北市府扣著疫苗堅持醫療人員必須要去聯醫特別門診才能打疫苗，死都不肯放過基層診所自己領藥自己打，台北市醫師公會一再要求造冊，理事長跟其他的幹部想方設法透過各種方式再三陳情，但台市府死都不肯放行。而理事長北投的老醫師，那時候應該就已經70歲了，為了這件事四處奔波，一定是非常辛苦的，但台北市府就是每天都在犯蠢。謝金魚說，這件事為什麼很蠢？因為全台灣的醫事人員都是被造冊列管的，沒有在公會登記就不能執業，也就是說縣市政府對於轄區的每一條路上有多少醫事人員根本是一個不用造冊就可以知道的事。一開始的疫苗是AZ，診所派人去領疫苗回來，保證30分鐘內全部都可以打完，事情就解決了。但柯不肯且推托再三，公會不得不造冊塞到衛生局面前，但他們還是不肯，「為什麼？我到現在也不懂為什麼」。謝金魚提到，當時黃珊珊大手一揮幾百劑就給了好心肝，這聽在其他醫護人員耳裡有多難過？理事長不得不訴諸輿論，然後大家才知道台北市到好心肝爆發後還有六千個醫護人員沒有辦法打到第一劑，「當我們每個人都金魚腦？」因此自己永遠會記得柯文哲怎樣為了控制疫苗，拿醫療同業的血暖自己。謝金魚回憶，其他縣市的老人都是造冊登記，一兩個禮拜就打完了，台北市的老人通通都被要求要用台北通上網登記，一堆80、90歲的老人不得不冒著危險出門請求里長幫忙，結果不是群聚就是因為排隊暈倒，大安區每天晚上都有救護車聲，「不要以為台北市民都不記得欸」。謝金魚表示，柯文哲做得好，為什麼台北市得票率這麼低？不就是台北市民被惹毛了嗎？而理事長人很好，後來還給柯面子以公私合力防疫來講這段故事，該做的面子都有給他，但危及她家人生命，「我沒有那麼好說話」。最後謝金魚表示，自己永遠都會記得柯文哲怎樣背棄了醫師誓詞，拿同業的生命當政治籌碼，「只要我活著一天，我看到你民眾黨敢講防疫，我看一次就會噴一次」。