大谷翔平本季第53盜出爐！連30次嘗試都成功超驚人　道奇3：6落磯

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（22）日在主場續戰科羅拉多洛磯，前役開轟又盜壘成功的日籍巨星大谷翔平，本場比賽則是3打數敲出1安打，沒有全壘打演出，但大谷在9局下半敲出安打上壘後，隨即發動盜壘，本季第53盜出爐。目前大谷本季累計的紀錄來到了「52轟53盜」，且他也連續30次發動盜壘都成功，相當不容易，不過道奇終場則以3：6不敵洛磯，也中止近期3連勝。
大谷前役開轟又盜壘 今則是跑出第53盜
大谷翔平前役開轟又盜壘，將個人紀錄再度再度推進至「52轟52盜」，本賽季要繼續挑戰「55-55」，此戰大谷首打席則是敲滾地球出局，第二打席獲四壞保送，隨後Mookie Betts一棒敲出兩分砲，幫助道奇追近至2：3。
道奇在4局下靠著捕手Hunter Feduccia敲出適時安打，追成3：3平手，不過洛磯打線在第5局靠著Ryan McMahon的陽春砲，很快就再將比分超前；9局上洛磯再靠著38歲老將Charlie Blackmon的一發兩分砲追加保險分，終場洛磯就以6：3勝出，系列賽目前雙方各拿一勝。
大谷連30次盜壘都成功 追平一朗紀錄剩3盜
總計大谷翔平本場比賽3個打數敲出1支安打，選到1次保送，並在9局下半跑出盜壘成功，是本季第53盜，且大谷至今已連續30次發動盜壘都成功，距離前輩鈴木一朗過去所保持的單季56盜紀錄，也僅僅只剩下3盜，後續道奇隊還有7場比賽，大谷很有機會能夠成為日籍選手單一賽季史上最多盜的球員。
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大谷翔平前役開轟又盜壘，將個人紀錄再度再度推進至「52轟52盜」，本賽季要繼續挑戰「55-55」，此戰大谷首打席則是敲滾地球出局，第二打席獲四壞保送，隨後Mookie Betts一棒敲出兩分砲，幫助道奇追近至2：3。
道奇在4局下靠著捕手Hunter Feduccia敲出適時安打，追成3：3平手，不過洛磯打線在第5局靠著Ryan McMahon的陽春砲，很快就再將比分超前；9局上洛磯再靠著38歲老將Charlie Blackmon的一發兩分砲追加保險分，終場洛磯就以6：3勝出，系列賽目前雙方各拿一勝。
大谷連30次盜壘都成功 追平一朗紀錄剩3盜
總計大谷翔平本場比賽3個打數敲出1支安打，選到1次保送，並在9局下半跑出盜壘成功，是本季第53盜，且大谷至今已連續30次發動盜壘都成功，距離前輩鈴木一朗過去所保持的單季56盜紀錄，也僅僅只剩下3盜，後續道奇隊還有7場比賽，大谷很有機會能夠成為日籍選手單一賽季史上最多盜的球員。