大谷翔平本季第53盜出爐！連30次嘗試都成功超驚人　道奇3：6落磯

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MLB美國職棒洛杉磯道奇今（22）日在主場續戰科羅拉多洛磯，前役開轟又盜壘成功的日籍巨星大谷翔平，本場比賽則是3打數敲出1安打，沒有全壘打演出，但大谷在9局下半敲出安打上壘後，隨即發動盜壘，本季第53盜出爐。，此戰大谷首打席則是敲滾地球出局，第二打席獲四壞保送，隨後Mookie Betts一棒敲出兩分砲，幫助道奇追近至2：3。道奇在4局下靠著捕手Hunter Feduccia敲出適時安打，追成3：3平手，不過洛磯打線在第5局靠著Ryan McMahon的陽春砲，很快就再將比分超前；總計大谷翔平本場比賽3個打數敲出1支安打，選到1次保送，並在9局下半跑出盜壘成功，是本季第53盜，，後續道奇隊還有7場比賽，大谷很有機會能夠成為日籍選手單一賽季史上最多盜的球員。