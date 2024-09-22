中市科技執法「罰單陷阱」　議員：忽視交通工程改善

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台中市廣設科技執法的趨勢，市議員陳俞融指出，市區許多路口增設科技執法，但卻忽視交通工程問題，在許多路口道路標線並未做出相應的調整，例如增加偏心式左轉道或漸變引導標線，交通號誌不連貫，導致車輛回堵，部分路口成為名副其實的「罰單陷阱」，不僅未能有效降低交通事故，更可能增加行車風險。陳俞融表示，目前台中市共有49處科技執法，其中41處為路口科技執法，主要用於取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為。然而，許多新設科技執法路口的道路標線卻未隨之調整，造成諸多問題。陳俞融舉例，太原路和環中東路口（西往東）的科技執法設備就是一個典型案例。該路口缺乏合理的漸變標線引導，直行車輛突然被要求轉換到右轉車道，不僅違反行車直覺，還可能與機車道發生車流交織，增加事故風險。另一個即將在年底啟用的大雅區神林南路口與民生路口，也存在類似問題。該路口未設計偏心式左轉道，導致左轉車輛可能與直行車輛發生衝突。陳俞融更提到，今年1月至8月，北區三民崇德五岔路口科技執法交通違規取締案件的前三大排行，為機車騎士未依規定兩段式左轉4722件、闖紅燈122件居次及汽車轉彎時未先駛入內、外側車道83件，除了闖紅燈外，其餘兩種違規都是可以靠交通標線工程改善的違規樣態，但該處科技執法設立至今，仍未看到市府有效改善。陳俞融指出，科技執法似乎並未顯著改善交通安全。根據統計，113年1到6月台中前五大肇事路口中，有三處早已設置科技執法設備，其中一處文心路與崇德路口甚至今年仍發生死亡車禍，顯示科技執法並非解決交通問題的萬靈丹。陳俞融提到，113年度台中市計畫將再增設27處路口科技執法，平均每個路口耗資331萬元，這些都是納稅人的血汗錢，市府不應該只是一味地增加執法設備，而忽視了更為根本的交通工程改善。交通局說，市警察局交通大隊設置科技執法路口，主要是基於道安事故數據分析，並檢討違規樣態是否可透過科技執法改善，且設置科技執法點位前，會邀集相關單位會勘。交通局將持續檢討科技執法路口交通管制設施完整性，並加強宣導交通安全，未來將持續利用工程、教育、執法等方式，提升台中市交通安全。