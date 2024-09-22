IU首爾開唱男友驚喜現身！和李鐘碩穩交2年超甜現況曝光

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▲李鐘碩（左圖下）被直擊低調現身女友IU演唱會，兩人過去曾搭擋主持過節目。（圖／翻攝自微博）

▲李鐘碩（左）和IU（右）感情穩定。（圖／翻攝自IU、李鐘碩IG）

南韓小天后IU李知恩21、22日在首爾舉辦《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》巡迴演唱會安可場，被發現交往2年的男友李鐘碩出現在觀眾席，戴著帽子、口罩的李鐘碩相當低調，但還是被粉絲認出，默默支持女友的舉動甜蜜到不行。2022年12月底，李鐘碩和IU的戀情曝光，兩人還在日本共度聖誕節，李鐘碩當時馬上就透過經紀公司發出聲明，「真摯地交往中，希望可以為這段愛情多多應援。」李鐘碩出道多年，IU是他第一個認愛的對象。不過認愛之後，兩人就幾乎沒有公開露面，一度被傳出情變，IU近來在首爾開唱，李鐘碩被粉絲發現坐在觀眾席，戴著口罩和帽子相當低調，也破除了情變一說。事實上，不只是這次的低調應援，今年3月IU演唱會，李鐘碩也穿著格子帽T坐在台下，靜靜地支持女友的行動，讓粉絲直呼甜蜜到不行。IU這次安可場演唱會，預計會吸引10萬粉絲，由於該場地距離最近的住宅僅200公尺，過去舉辦演唱會常會引來民眾抱怨連連，IU為了降低民眾困擾，竟在演唱會前送「垃圾袋」當賠罪禮，也讓居民誇讚相當有誠意。