「村神」村上宗隆要挑戰MLB！最快時間曝光　曾打破王貞治紀錄　

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根據日媒報導，日本職棒東京養樂多燕子當家24歲重砲村上宗隆，今（22）日傳出已與美國職業運動經紀人Casey Close完成簽約消息，此舉也意味著村上有意在屆滿25歲之後，赴美挑戰大聯盟舞台，最快時間點也曝光，他預計最快能夠在2026年賽季挑戰大聯盟舞台。根據日媒《Daily》報導，Close過去擔任過曾效力洋基的日籍投手田中將大、待過紅人的外野手秋山翔吾的經紀人。此外，Close也是道奇當家一壘手Freddie Freeman的經紀人，幫助他與道奇簽下一份6年總價1.62億美元的大約。而根據大聯盟（MLB）的規定，國際球員未滿25歲，將會受到簽約金和年薪規定所限制，也就是外界俗稱的「25歲規則」，，所以在2022年與村上簽下三年合約，並允許他在2026年賽季滿25歲時，透過入札制度挑戰大聯盟。本季村上宗隆共替養樂多出賽134場，交出30轟、79分打點，打擊率0.240成績，上壘率為0.378，長打率為0.463，整體攻擊指數OPS則為0.840，而村上宗隆過去曾在2022年賽季，單季打出56發全壘打，也一舉打破傳奇球星王貞治高懸多年的單季55轟紀錄，成為日職本土選手單季最多全壘打的紀錄。村上同時也被看好能夠扛下日本武士隊往後的中心打線，