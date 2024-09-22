大谷翔平敲安狂奔53盜！持續往55轟55盜邁進　道奇封王魔術數字M5

大谷翔平53盜出爐！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊二刀流日籍球星大谷翔平今（22）日續戰科羅拉多落磯，大谷翔平今3打數1安打吞1K，另有1次四壞保送，9局下敲出中外野安打後趁機盜上二壘，不僅連5場有安打，更是連30次嘗試盜壘成功，成功率達到93%，推高個人紀錄來到「52轟53盜」，直逼鈴木一朗的單季56盜障礙，不過道奇最終以3:6落敗，無緣4連勝。大谷翔平持續挑戰55轟55盜壘紀錄，只差2次。
大谷翔平敲安盜壘 道奇魔術數字5
大谷翔平今天首打席是打向三壘方向的滾地球出局，第二打席選到四壞保送上壘，結果Mookie Betts第一球就掃出兩分砲領先。
大谷第三打席遭到三振，第6局因觸身球上壘，9局上落磯隊Charlie Blackmon敲出兩分砲擴大優勢，而大谷翔平9局下敲出一壘安打，隨後盜壘成功，Freddie Freeman、Tommy Edman後續也獲保送形成滿壘，但道奇Max Muncy吞下再見三振結束。
大谷9局盜上二壘是他自7月22日對決巨人以來，連續30次挑戰盜壘都成功，盜壘成功率達到驚人的93%，在剩下的7場比賽裡，大谷仍有機會打破鈴木一朗的日籍球員大聯盟單季56盜障礙。
此外，洋基「法官」Aaron Judge今又開砲，目前以54轟暫居大聯盟全壘打王，目前他累積單季90支長打與373壘打數。
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大谷翔平今天首打席是打向三壘方向的滾地球出局，第二打席選到四壞保送上壘，結果Mookie Betts第一球就掃出兩分砲領先。
大谷第三打席遭到三振，第6局因觸身球上壘，9局上落磯隊Charlie Blackmon敲出兩分砲擴大優勢，而大谷翔平9局下敲出一壘安打，隨後盜壘成功，Freddie Freeman、Tommy Edman後續也獲保送形成滿壘，但道奇Max Muncy吞下再見三振結束。
大谷9局盜上二壘是他自7月22日對決巨人以來，連續30次挑戰盜壘都成功，盜壘成功率達到驚人的93%，在剩下的7場比賽裡，大谷仍有機會打破鈴木一朗的日籍球員大聯盟單季56盜障礙。
此外，洋基「法官」Aaron Judge今又開砲，目前以54轟暫居大聯盟全壘打王，目前他累積單季90支長打與373壘打數。