大谷翔平敲安狂奔53盜！持續往55轟55盜邁進　道奇封王魔術數字M5

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大谷翔平53盜出爐！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊二刀流日籍球星大谷翔平今（22）日續戰科羅拉多落磯，大谷翔平今天首打席是打向三壘方向的滾地球出局，第二打席選到四壞保送上壘，結果Mookie Betts第一球就掃出兩分砲領先。大谷9局盜上二壘是他自7月22日對決巨人以來，連續30次挑戰盜壘都成功，盜壘成功率達到驚人的93%，在剩下的7場比賽裡，大谷仍有機會打破鈴木一朗的日籍球員大聯盟單季56盜障礙。此外，洋基「法官」Aaron Judge今又開砲，目前以54轟暫居大聯盟全壘打王，目前他累積單季90支長打與373壘打數。