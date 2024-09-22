「新竹最強景點」穩住了！半年狂吸228萬遊客　在地人也讚不絕口

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹公園麗池。（圖／GoogleMaps）

▲新竹動物園是包含於新竹公園內的景點。（圖／新竹動物園）

2024年度上半的最強景點系列持續揭露，其中台灣最重要的科技樞紐「新竹」縣市，過去一直被外縣市遊客視為，認為當地就是科技園區與大量住宅區的結合，想要玩還必須跑到山區關西鎮的。不過，根據觀光署最新統計，新竹縣市最強景點其實是，更是已經，許多在地人去過也紛紛大讚「值得一去」。據公布今年的1至7月熱門觀光景點，新竹縣市目前的最強景點封號由「新竹公園」奪下，，；第二名則是新竹漁港145萬4001人次、第三則是獅頭山風景區，共吸引84萬2589人次、第四則是知名的內灣老街，有78萬4979人次，第五名是北埔老街62萬7624人次。事實上，「新竹公園」從去年開始，就已經奪下新竹最強景點的封號，在，對比今年才7個月就228萬人次遊客，這個甚至遊客人數還在持續締造新紀錄中。事實上，新竹公園又稱，是位於新竹市東區佔地約13公頃的公園，地處剛好是名為「枕頭山」的山丘，在1925年就已經是公園，且公園內還包含了全台現存歷史最久的等景點。新竹公園不但，而且還在2017年時進行再生工程，現場設備煥然一新，園區內的麗池也是一大特點，九曲橋也是公園後必走的景點，還有不少藝術裝置以及兒童遊樂區，到了花季還能看到綻放的櫻花，週末還常常舉辦各種文創市集與活動、街頭藝人演出，幾乎可以說是在地人必去的後花園。實際查看「新竹公園」的Google評論，可以發現剛地累積多達7073則評論中，仍維持，多數在地人都認為新竹公園值得一逛，足以見得新竹公園在當地人的重要性。