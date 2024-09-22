iPhone 16 專家封為「CP值之王」　5項新功能實測：彷彿在用Pro

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▲iPhone 16 和iPhone 16 Pro 外觀很大的差別就在數字版少了一顆望遠鏡頭。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 16和iPhone 16 Pro相同，皆配置了相機控制按鍵。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 16加入混音功能，可以提高音訊品質。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 16螢幕較小，且沒有120Hz ProMotion自適應刷新率技術。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果最新旗艦機iPhone 16系列正式開賣，延續上一代推出4款機型，包含了標準版兩款，以及Pro版兩款，而今年iPhone 16數字版系列這次享有不少旗艦機下放功能，包含了相機控制按鍵、動作按鍵、混音功能等，《NOWnews》實際在日常使用後認為除了少了一顆望遠鏡頭有差異之外，其他使用上和Pro沒有太多差異，甚至還會覺得iPhone 16相對輕巧好操作。被專家譽為今年iPhone 16 系列性價比之王的數字版機型，記者也實際在日常上使用iPhone 16，整理出5項和Pro相同的新功能。🟡相機控制按鍵這次iPhone 16 系列裡很大的賣點就是「相機控制」按鍵，不只有Pro版有「相機控制」按鍵，全面下放給數字版本。實際在使用時，iPhone 16在裸機狀態下，手機較容易滑手，建議還是加裝手機殼，可以增加摩擦力，才能提升操作的安全感。同時溫馨提醒，第一次使用時會有點抓不到壓的力道，多試幾次就能抓到訣竅，搞懂邏輯後就覺得很方便，很有Pro等級的拍攝快感。🟡動作按鈕加入在iPhone 15系列時只有Pro才有提供動作按鈕，這次iPhone 16包含數字版全面都使用動作按鈕，可以自行設定常用的功能，像是設定為靜音、手電筒或是語音備忘錄，一按就能快速開啟該功能。🟡混音模式沒少這次讓不少人大讚的「混音」，是一款用過就會超驚豔的功能，數字版也同步搭載。的混音功能是一項全新的錄音技術，利用「空間音訊」錄製來提升影片的聲音效果，可以在拍攝後對影片中的人聲進行調整，其中「錄音室」模式可以直接將背景雜音完全過濾，帶來清晰的人聲效果，是一款非常實用的功能。🟡照片「風格」調整iPhone拍攝風格過度真實，往往會讓嚇到不少女孩們，只好選擇第三方App近一步的調整，現在提供「風格」濾鏡功能，可以讓用戶使用滑桿來調整特定顏色的飽和度，官方也說過風格有加入膚色算圖技術，能更加精準調整照片中的膚色，提升人像拍攝的自然度與美感。🟡Apple Intelligence即將到來果粉非常期待的AI功能終於要來了，但不是現階就有，最快10月份等iOS 18.1釋出後會載入部分功能，英文版會優先，預計明年才會有中文版。有了Apple Intelligence之後，可以默默提升手機使用上的多項功能，包含了快速改寫文字和校對，可將選取的文字進行摘要，搜尋照片更精準，還可以將通話錄音生成摘要。🟡整體心得目前iPhone 16起跳價為29900元，而iPhone 16 Pro則為36900元，價差有7000元，多了1顆可以5倍光學變焦的1200萬畫素的望遠鏡頭，Pro版超廣角鏡頭為4800萬畫素，可以拍攝4K/120fps影片，螢幕為120Hz ProMotion自適應刷新率技術，配件可以支援USB 3充電，使用更強大的A18 Pro晶片。如果沒有特別專業的拍攝需求或事需要快充其實數字已經非常夠用，但最難取捨的應該就是望遠鏡頭，民眾可以自行評估自身需求購機。