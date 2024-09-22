陳智菡籲小草憶柯文哲抗疫　網狂刷「2關鍵字」大歪樓

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡改打悲情牌，喊話小草回憶柯文哲在疫情期間做了哪些事。而有不少網友狂刷「好心肝」、「Ben是誰？」正是當時台北市府在疫情期間提供給好心肝診所1千多劑疫苗，但卻未依指揮中心規定，提供給非屬一到三類醫護人員的一般民眾施打，而過程中向黃珊珊陳情要疫苗的「Ben」也因而曝光，當時黃珊珊僅回應對他而言就像是陳情民眾，身分至今仍未曝光，如今再度引發討論。陳智菡昨日改打悲情牌，引用動力火車的金曲《莫忘初衷》歌詞，貼出柯文哲的背影並寫道，「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。最後向小草喊話，如果大家還記得柯文哲在疫情期間做了什麼，「可以幫我們貼在留言嗎？」而有網友在底下狂刷「好心肝」、「Ben是誰？」當時當時台北市府在疫情期間提供給好心肝診所1千多劑疫苗，但卻未依指揮中心規定，提供給非屬一到三類醫護人員的一般民眾施打，其中還有不少名人在內。過程中好心肝基金會董事長許金川透過民間友人「Ben」向黃珊珊索取疫苗，當時黃珊珊也發出7點聲明回應，強調「Ben」就跟這20幾年來找她陳情的民眾一樣，身分至今仍未曝光，如今再次引起討論。