陳喬恩陪嫁團4人已婚！大嘆「當新娘好累」要伴郎：不用幫我擋酒

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▲陳喬恩要伴郎團不用幫她擋酒。（圖／翻攝自陳喬恩IG）

▲陳喬恩（左）和老公Alan（右）的世紀婚禮在今日舉行，一早她率先曝光自己身穿白紗的唯美照片。（圖／陳喬恩提供）

陳喬恩今（22）和小9歲富二代老公Alan（曾偉昌）在馬來西亞蘭卡威補辦婚宴，「七朵花」成員，包含趙小僑、賴薇如等擔任伴娘團，眾人也在IG分享婚禮現場美照，陳喬恩稍早也發文，大嘆當新娘好累，拍了1千多張照片，喊話伴郎，「不用幫我擋酒！」陳喬恩今補辦婚宴，她在IG分享美照，大嘆，「當新娘好累哦，其實不用減肥ㄟ，我根本忘記吃飯，後面大概還有1000張照片。」除了婚紗照外，許多到蘭卡威參加婚禮的親友也在限動標記她，陳喬恩也一一轉發，其中一張喊話伴郎，「辛苦伴郎，明天請不用幫我擋酒。」可見好心情。今日也是陳喬恩和Alan在一起的5年紀念日，兩人包下酒店，每位被邀請來的嘉賓都會配戴喬恩親自設計的向日葵手環才能進場，酒店方也將全天候進行嚴密保安工作，此次婚禮的伴娘團由陳喬恩相識20多年的好友「七朵花」成員趙小僑、饅頭（邱緯芬）、賴薇如、小絜（屈尹絜）擔任，伴郎則是邀請了明道和（鄭元暢），除了鄭元暢和小絜之外，其他人都已經結婚。二位新人更免去了一切鬧洞房、闖關等儀式，也沒有已婚人士不能當伴郎、伴娘的風俗習慣，營造一個輕鬆隨性的婚禮，花童則是由明道的兒子擔任，身為明道20多年、合作無數次的螢幕好友，陳喬恩開心地表示這是有趣的緣分。