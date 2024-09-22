強化族語文學習！國教署結合文化特色課程　持續補助開課經費

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▲長榮百合國小學生與部落長輩一起種植花生。（圖／教育部）

為讓各級學校順利實施本土語文課程、推展原住民族語文及兼顧學生學習需求，教育部國教署持續補助國小族語開課所需經費，支持學校依照學生選填意願開設各類族語相關課程，以活潑的方式推動本土語文課程，其中屏東縣長榮百合國小、花蓮縣太平國小皆運用豐富的教學資源推動族語，有效提升學生學習動機，以強化族語文學習。以屏東縣長榮百合國小為例，該校除部定的本土語文課程外，也配合校訂課程採文化主題課程模式教學，將民族文化融入族語課程實施。校內注重與部落間的連結，不定期邀請傳統技藝教師駐校，以全族語與學生們對話，課間也進行傳統歌謠的教唱；亦有安排實作及體驗課程，由部落長輩教授種植的知識、在部落公演呈現族語樂舞劇學習成果等。同時考量每位學生的學習成效不同，配合學生提供差異化的資源，讓學生更能依學習需求精進族語文能力。花蓮縣太平國小規劃部定課程與校訂課程，以尋根溯源、歲時祭儀、山林智慧及傳統藝術等四領域，在多元的課程中營造族語文化學習情境。課程中也運用布農族傳說故事編寫學習繪本，做為族語教學補充教材，並透過活潑的教學方式，提升學生族語生活應用能力及學習興趣。同時，該校積極推動原住民族語言能力認證，109至112學年度共有22位學生通過初級認證、2位學生通過中級認證，教師們也參與認證考試並規劃辦理親子族語研習班、中級族語研習班，在族語文的推動及傳承不遺餘力。國教署表示，透過學校豐富且具特色的課程，致力於讓族語成為生活中的一部分，實踐在日常中使用族語的機會，期望在豐富的教學方式及師生間的互動，在提升自身族群認同的同時，傳承語言和文化。