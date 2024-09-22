iPhone 16死機災情頻傳！全新「1功能」更雷　果粉搖頭：很容易摔

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▲本次iPhone 16系列最大亮點之一的「相機按鍵」，有許多果粉認為使用上有摔機風險，位置設計也有待改善。（圖／記者周淑萍攝）

全新iPhone 16系列新機在這幾天陸續到了果粉手上，沒想到死機、機王災情頻傳之外，連全新的「相機按鍵」也被嫌棄，許多果粉反映實際使用時反而有摔機風險，完整討論也曝光了。9月20日iPhone 16系列第一波新機正式交付，許多果粉都搶在第一天拿到全新的手機開始上手使用，沒想到在網路論壇上，不但出現死機、拿到機王的怨聲，共同遇到的問題就是一開箱打開就卡在「hello」的介面，讓大批我粉感嘆這批新機良率不及格。除此之外，本次iPhone 16系列最大亮點之一的「相機按鍵」，在一票果粉實際上手使用後也發現了問題，許多果粉在PTT「iOS板」分享iPhone 16 Plus 實際使用一天的心得，發現實際使用時位置不符合手指的位置，「手握位置不好壓，必須保持壓著再移動，容易摔」、「按它拍照反而會讓手機震動...照片模糊」，同時也對左撇子使用者有些不友善。本次iPhone 16系列「相機按鍵」所有機型都有配置，成為一大亮點，而3C達人Tim哥與廖阿輝也在使用iPhone 16Pro/ProMax兩天之後，時機分享使用心得。Tim哥認為，「拍照按鈕沒有幫左撇子想」因為直立時右撇子可以用拇指按，衡向則是用食指，但左撇子都只能用非慣用手來操作；廖阿輝也補充，拍照按鈕的位置還是有點偏內側，在正常握法之下其實很多人食指都是碰不到這個按鈕的。