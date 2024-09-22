ONE OK ROCK遇暴雨Taka頭髮毀了:像洗澡唱歌　未公開新曲高雄首唱

劉德華搶票之戰落幕！大批粉絲哭倒：一切都是天意　跪求抽第三輪

記者楊穎軒／綜合報導

▲劉德華小巨蛋巡演門票第二輪抽籤結束，粉絲反應呈現兩樣情。（圖／劉德華官方IG）
▲劉德華小巨蛋巡演門票第二輪抽籤結束，粉絲反應呈現兩樣情。（圖／劉德華官方IG）
香港天王劉德華（華仔）相隔11年來台開唱，預計10月31日連續在台北小巨蛋舉辦4場演唱會，今（22）日上午11點進行第二輪門票抽選，1小時後，主辦方宣布配位及email通知程序全數完成，無望親睹華仔本人風采的粉絲，落淚唱著：「一切都是天意，一切都是命運～」

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劉德華演唱會主辦方超級圓頂，今天中午12點整發布聲明：「全部配位及email通知已經完成！第二輪抽選中選結果已通知完畢，若未收到通知，可至Ticket Plus遠大售票系統的『我的訂單』頁面確認。中選的觀眾請在確認訂單資訊無誤後，於繳費期限前完成付款。中選者的待繳費訂單（並非登記訂單）將會顯示在『我的訂單』頁面，若未中選則不會顯示任何訂單。」

▲劉德華台北演唱會門票第二輪抽籤結束。（圖／超級圓頂臉書）
▲劉德華台北演唱會門票第二輪抽籤結束。（圖／超級圓頂臉書）
中籤者省下飛香港費用　沒中粉絲大哭：心都碎了　

不少首輪未中選的粉絲心情猶如洗三溫暖，大勢底定後，超級圓頂臉書、Threads湧入幾家歡樂幾家愁的貼文和留言，幸運中選的人說：「不用飛香港了！省了機票住宿費」、「今天打開信箱就收到大驚喜！第二輪抽選終於輪到我中籤！該不會今年運氣都用在此了...太開心了！德華，我來了」、「終於抽到華仔的演唱會，大甲媽顯靈！」

無緣到場朝聖劉德華魅力的粉絲不在少數，「依舊沒抽中」、「沒中，看起來要衝香港了」、「原來我不是天選之人」、「又沒中...」、「心都碎了...」、「又被拋棄一次」、「真的有在抽嗎？」還有人懷抱一絲希望，想等是否有第三次抽票機會。

▲劉德華被現場歡呼聲觸動 約定70歲再站台。（圖／台灣映藝提供）
▲即便劉德華已經為台灣開4個場次，依然無法滿足所有想看演唱會的粉絲。（圖／台灣映藝提供）

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