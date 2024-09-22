10/12「反罷免晚會」邀請韓國瑜？謝國樑親曝可能性：不敢打擾他

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基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日舉行投票，前一晚10月12日預計舉辦造勢晚會，外界關注立法院長韓國瑜是否會出席。對此，謝國樑今（22）日直言，「韓院長是立法院長忙著國慶！真的不敢打擾他」，不過希望熱愛中華民國的同志在10月12日到基隆來響應選前之夜。國民黨副主席連勝文、立法委員黃建賓、高雄市議員黃香菽、李眉蓁與許采蓁今天赴基隆正濱漁港聲援謝國樑，並共同享用在地特色美食「下麵」麵館。對於韓國瑜是否會出席10月12日晚會？謝國樑受訪時回應，韓國瑜是立法院長忙著國慶，真的不敢打擾他，其他貴賓都希望黨中央幫忙統一邀請，希望熱愛中華民國的同志在10月12日到基隆來響應選前之夜。連勝文在致詞時也提到，民進黨針對各縣市政府財政的論述早已相互矛盾，林右昌減輕財政叫還債，滿意度超過五成五的謝國樑卻被認為「不知如何花錢」，雙標行徑十分可笑，他並呼籲市民朋友務必在10月13日投下不同意罷免。黃建賓則說，2022年基隆市民用手中選票選擇謝國樑，絕對多數證明了謝國樑擔任市長就是民意所趨。他指出，如今民進黨因為謝國樑太認真，努力把林右昌任內爛帳、弊案翻出來，所以民進黨怕了，期望可以透過罷免來重選。他呼籲，為了子孫的未來，市民朋友一定要在10月13日投下不同意罷免票來捍衛自己。