風雨威力不輸颱風！「全台暴雨」兇手被揪出　賈新興：週二才趨緩

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▲熱帶性低氣壓緊貼台灣，雖然未達颱風等級，但環流不斷往台灣掃雨，尤其南部地區影響相當劇烈。（圖／中央氣象署）

▲氣象署指出，今天是近期降雨最劇烈的一天，整體雨勢可能要等到週二（9/24）低壓帶遠離後才會趨緩。（圖／中央氣象署）

▲氣象署指出，劇烈降雨還要持續一段時間，整體雨勢可能要等到週二（9/24）低壓帶遠離後才會趨緩。（圖／中央氣象署）

受「熱帶性低氣壓和低壓帶」影響，昨（21）日開始，台灣各地都出現明顯降雨，今（22）日更是豪雨肆虐，南北雨彈齊轟，讓週末不僅無法出門，連外送都叫不到；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，中央氣象署今早發布「熱帶性低氣壓特報」，並提供類似颱風路徑的預報圖，提醒民眾要特別注意，賈新興解釋，，而近期靠近台灣的熱低壓，雖然強度不到颱風，但還是可以看出環流和中心，因此可以判定它的位置。在氣象署畫出熱帶性低氣壓路徑後，許多民眾發現，它的中心路徑從台灣東北一路貼著台灣往台灣海峽移動，因此開玩笑表示「又躲過台灣了、台灣真的有氣象武器」，對此賈新興說明，熱帶性低氣壓之所以有這樣的路徑，主要還是，才出現這樣的情況，算是巧合。賈新興表示，；像是南台灣就飽受西南風吹拂影響，連兩天出現豪雨，且降雨都是全天性的，北台灣也在大低壓帶不穩定的環境下，雷雨帶快速發展，出現較強烈的降雨。氣象署提醒，隨著低壓帶持續往西遠離，，直到週二、週三（9/24、9/25）中南部仍有降雨，北台灣雨勢趨緩，但週四（9/26）起水氣偏多，北台灣又有局部短暫陣雨。賈新興則補充，從下週末（9/28）開始，較後期的天氣預報顯示，，不過目前變數較大，有待後續觀察。