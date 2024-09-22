風雨威力不輸颱風！「全台暴雨」兇手被揪出　賈新興：週二才趨緩

受「熱帶性低氣壓和低壓帶」影響，昨（21）日開始，台灣各地都出現明顯降雨，今（22）日更是豪雨肆虐，南北雨彈齊轟，讓週末不僅無法出門，連外送都叫不到；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，雖然沒有颱風接近，但近2天風雨根本不輸颱風，預估明（23）日下半天，才會真正有雨勢趨緩的感覺。
熱帶性低氣壓是什麼？雨怎麼下那麼大？
中央氣象署今早發布「熱帶性低氣壓特報」，並提供類似颱風路徑的預報圖，提醒民眾要特別注意，賈新興解釋，熱帶性低氣壓其實就是颱風的前身，只要近中心最大風速不到每小時18公里，就會稱為熱帶性低氣壓，而近期靠近台灣的熱低壓，雖然強度不到颱風，但還是可以看出環流和中心，因此可以判定它的位置。
熱帶性低氣壓繞過台灣？台灣有氣象武器？
在氣象署畫出熱帶性低氣壓路徑後，許多民眾發現，它的中心路徑從台灣東北一路貼著台灣往台灣海峽移動，因此開玩笑表示「又躲過台灣了、台灣真的有氣象武器」，對此賈新興說明，熱帶性低氣壓之所以有這樣的路徑，主要還是大低壓帶本身帶有逆時針旋轉的特性，而熱帶性低氣壓本身是大低壓帶內的其中一塊小系統，因此被牽引，才出現這樣的情況，算是巧合。
賈新興表示，雖然這個熱帶性低氣壓幾乎沒有增強為颱風的空間，路徑沒有通過台灣，但風雨影響卻不會輸給颱風；像是南台灣就飽受西南風吹拂影響，連兩天出現豪雨，且降雨都是全天性的，北台灣也在大低壓帶不穩定的環境下，雷雨帶快速發展，出現較強烈的降雨。
雨勢預估明晚才趨緩 月底又有降雨訊號
氣象署提醒，隨著低壓帶持續往西遠離，預估明天中南部地區的降雨就會比今天小上許多，西半部及東北部地區降雨還會持續，直到週二、週三（9/24、9/25）中南部仍有降雨，北台灣雨勢趨緩，但週四（9/26）起水氣偏多，北台灣又有局部短暫陣雨。
賈新興則補充，從下週末（9/28）開始，較後期的天氣預報顯示，可能又會有熱帶性低氣壓之類的系統影響，全台天氣趨於不穩定，不過目前變數較大，有待後續觀察。
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中央氣象署今早發布「熱帶性低氣壓特報」，並提供類似颱風路徑的預報圖，提醒民眾要特別注意，賈新興解釋，熱帶性低氣壓其實就是颱風的前身，只要近中心最大風速不到每小時18公里，就會稱為熱帶性低氣壓，而近期靠近台灣的熱低壓，雖然強度不到颱風，但還是可以看出環流和中心，因此可以判定它的位置。
熱帶性低氣壓繞過台灣？台灣有氣象武器？
在氣象署畫出熱帶性低氣壓路徑後，許多民眾發現，它的中心路徑從台灣東北一路貼著台灣往台灣海峽移動，因此開玩笑表示「又躲過台灣了、台灣真的有氣象武器」，對此賈新興說明，熱帶性低氣壓之所以有這樣的路徑，主要還是大低壓帶本身帶有逆時針旋轉的特性，而熱帶性低氣壓本身是大低壓帶內的其中一塊小系統，因此被牽引，才出現這樣的情況，算是巧合。
賈新興表示，雖然這個熱帶性低氣壓幾乎沒有增強為颱風的空間，路徑沒有通過台灣，但風雨影響卻不會輸給颱風；像是南台灣就飽受西南風吹拂影響，連兩天出現豪雨，且降雨都是全天性的，北台灣也在大低壓帶不穩定的環境下，雷雨帶快速發展，出現較強烈的降雨。
雨勢預估明晚才趨緩 月底又有降雨訊號
氣象署提醒，隨著低壓帶持續往西遠離，預估明天中南部地區的降雨就會比今天小上許多，西半部及東北部地區降雨還會持續，直到週二、週三（9/24、9/25）中南部仍有降雨，北台灣雨勢趨緩，但週四（9/26）起水氣偏多，北台灣又有局部短暫陣雨。
賈新興則補充，從下週末（9/28）開始，較後期的天氣預報顯示，可能又會有熱帶性低氣壓之類的系統影響，全台天氣趨於不穩定，不過目前變數較大，有待後續觀察。