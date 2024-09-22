王婉諭稱柯文哲傷第三勢力　黃國昌反酸「小綠代表性人物發言」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，黨內忙著全台開講、遍地開花。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（22）日到淡水主持座談，被媒體問到時代力量黨主席王婉諭批評，柯文哲的弊案醜聞已傷害第三勢力形象，黃國昌則強力反擊，質疑王婉諭是「小綠的代表性人物」，因此這樣的發言他不意外。黃國昌昨天下午出席民眾黨板橋開講座談後，晚間沒有到台南戶外場站台，而是到台北大巨蛋觀賞周思齊引退賽。黃國昌今天下午再接再厲到淡水開講時，媒體關心昨天支持者的回響如何？黃國昌表示，討論非常熱烈，各方建議都有。針對時代力量主席王婉諭稱，民眾黨主席柯文哲的涉貪爭議與脫序言行，已經傷害第三勢力招牌。黃國昌則反酸王婉諭「作為小綠的代表性人物，做這樣的代表性發言，我不會太驚訝。」有關民進黨立委林楚茵持續在臉書批評黃國昌日前在議場衝突時，身體一直壓向她是性騷擾，黃國昌則重申，對於這種「莫名其妙、試圖要移轉焦點的言論」，他不會隨之起舞。黃並強調，現在都有全程直播錄影，大家都可以上去看。至於國民黨立委翁曉玲表示，將提案提高大法官的釋憲門檻，國民黨團也說會列為本會期優先法案。黃國昌則回應，每位立委本來就有提案權利，至於國民黨團是否要列優先法案，要問他們。