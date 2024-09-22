美啟動降息！專家估有利非美貨幣升值　但美元會貶多少2大關鍵

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美國聯準會（Fed）啟動降息，並1次降息2碼，專家認為，美國經濟軟著陸機率高，但仍要留意3大趨勢後續變化，包含終端需求復甦狀況、中國景氣表現及美國總統大選後的政策調整。若進一步惡化，屆時美國才可能再度大幅且快速降息，以應對經濟衰退的危機。至於美元在美國啟動降息循環之下，長線來看美元走勢趨弱 ，有利非美貨幣升值，只是美元貶值空間須視未來美聯準會降息幅度及歐日央行後續調整而定。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，這次美國聯準會利率決策，除釋放啟動新一輪降息循環，聯準會對於通膨朝向2%的目標更有信心，美國勞動市場仍具韌性，但就業增長放緩，失業率持續上升，因此，在考量通膨與就業的風險平衡之下，美聯準會決議這次降息2碼。不過，美國聯準會將於11月7日再召開利率決策會議，市場仍需持續關注通膨、就業數據的變化，包括10月10日的的CPI報告（消費者物價指數），9月27日、10月25日的PCE報告（個人消費支出物價指數），還有10月4日、11月1日的NFP（非農就業報告）。至於今年美國還有降息空間嗎？根據點陣圖透露，隱含今、明、後(年分別有4碼、4碼及2碼的降息空間，根據國泰世華銀行預期今(2024)年仍有2次降息機會，在11、12月可望各降碼1碼，惟期貨市場仍隱含11月降1碼，12月降2碼的可能。在美降息2碼後，市場後市展望如何？林啟超分析，在美國利率偏高偏久的影響下，景氣復甦動能偏弱，勞動市場持續降溫，預期美國經濟朝軟著陸方向邁進，後續仍應密切關注3大趨勢後續變化，包含終端需求復甦狀況、中國景氣表現及美國總統大選後的政策調整。在股市方面，降息雖有助評價面，但股市仍反應乖離過高及後續景氣下修風險，震盪格局持續，若逢拉回過大，可視為布局契機。在債市部分，在降息趨勢帶動下，長線而言美債殖利率將逐步走低，有利於未來債市成長空間。但需要留意，若終點利率落在3%，隨著期限溢酬的恢復，長債殖利率的下滑空間較為有限，資本利得空間恐較小，建議債市布局思維以鎖定穩定利息收入為主。對於匯市展望，林啟超預期，在美國降息循環啟動下，長線來看美元走勢趨弱，有利於非美貨幣升值，但美元貶值空間須視未來美聯準會(Fed)降息幅度, 及歐日央行後續調整而定。面對降息循環到來，投資人應如何看待美債殖利率倒掛這個現象？是否為經濟衰退訊號？林啟超表示，過去的倒掛主要發生在1990、2001、2008、2020年，分別面臨伊科戰爭、網路泡沫、次貸風暴、新冠疫情等重大系統性事件，美聯準會皆須大幅降息，以提振美國經濟。不過，以目前的經濟形勢判斷，他認為，這次步入軟著陸的可能性較大，但仍須留意3大趨勢後續變化，包含終端需求復甦狀況、中國景氣表現及美國總統大選後的政策調整。若進一步惡化，屆時美聯準會才可能再度大幅且快速降息，以應對經濟衰退的危機。