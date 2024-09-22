後悔了？尼加拉瓜、宏都拉斯入虛幻市場　中國賣多買少成唯一贏家

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宏都拉斯、尼加拉瓜等中美洲國家，因中國龐大的市場，過去與台灣斷交後，便轉往與中國建交。不過後續卻發現，本國產品難以打入中國市場，反而中國產品大量湧入當地。有外媒指出，中美洲國家與中國的貿易往來，唯一的贏家是北京。根據「中美洲360（CentroAmerica360）」報導，中國向中美洲賣出大量商品，對中美洲產品的採購量卻微不足道，儘管中國擁有比中美洲多27倍的人口，看似是一個充滿機會、實則虛幻的市場，「中國製造」的產品大量湧入當地市場。報導指出，中國是僅次於美國的全球第二大經濟體，擁有超過14億人口的龐大市場，足以吸引任何國家，特別是那些對浮誇的技術發展和投資承諾感到驚訝的政治階層，直到他們意識到中國消費者有著強烈民族主義情懷，此外，在文化上的障礙也十分龐大，例如中美洲人喝咖啡，但中國人更偏愛茶。在這樣的情況下，與中國建立外交關係的承諾仍懸而未決，而貿易逆差擴大也對被視為「世界工廠」的中國更加有利。據中美洲360從中美洲各國央行收集的貿易數據顯示，唯一的贏家就是中國。報導稱，2021年與台灣斷交的尼加拉瓜是中國忠實的夥伴不過，尼中FTA（自由貿易協定）今年才生效，中方承諾只停留在紙上，導致今年前7月尼國對中進口額是出口額的17.4倍。根據尼加拉瓜央行紀錄，今年截至7月，尼加拉瓜的出口額為4440萬美元，而進口額達到了7.735億美元。去年與台灣斷交、轉與中國建交的宏都拉斯，也沒因此得到好處。根據宏都拉斯央行的數據，該國進口額是出口額的74.1倍。今年前7個月，宏都拉斯企業對中國的出口額僅為310萬美元，而進口額達到2.3億美元。央行在報告中承認，貿易逆差與從中國購買許多商品有關，特別是摩托車、水泥、發電機和電話。至於哥斯大黎加自2011年與中國簽訂貿易協定以來，雖然未達預期，但其貿易逆差相對小。今年前7月，哥斯大黎加對中進口額22.618億美元，出口額2.481億美元，進口額為出口額的9倍左右。