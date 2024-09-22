台人在日本遭詐騙！大阪射擊店「大獎一直不掉落」　超扯真相曝光

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▲當事人花費3千多日圓，讓店家的作弊行為一覽無遺。（圖／當事人授權引用）

到日本遊玩也要注意了！許多台灣遊客前往日本，當地的娃娃機店也是必訪行程，不過今（22）日就有民眾前往大阪當地一間知名遊戲中心，卻在店家主打的「射擊遊戲」項目吃悶虧，明明已經將「大獎盒子」射下平台，卻還是沒掉落，真相曝光後讓他氣得直接發文提醒其他遊客，不要再受騙上當。日本大阪爆出坑殺觀光客事件！今（22）日有民眾前往大阪通天閣與天王寺動物園附近，在當地一間遊戲中心遊玩日本廟會常見的「射的」遊戲，規則為只要將架子上的食物、獎品用軟木塞子彈擊落，即可得到獎勵。當事人開始遊玩後，就瞄準了可以換到最好獎勵的「A賞盒子」，不斷嘗試將其從平台上擊落，沒想到花了2千多日幣之後，明明盒子都已經脫離瓶蓋，也已經離開紅色平台懸空了，卻一直不掉落，於是當事人拿出手機拍攝，才發現「紅色平台後方，還有一個透明塑膠製的平台延伸出去」。為了證實店家有作弊的嫌疑，當事人繼續掏錢遊玩，直接將A賞盒子完全打上了透明平台，讓該獎項呈現懸空狀態，並開口向店員反映，怎料對方卻大喊「這樣是正常現象」，讓當事人決定在臉書社團發文，提醒其他民眾不要再度上當。事件曝光後，也吸引大批台灣網友氣憤大喊，「原來日本也有騙人店家」、「噁心，主打欺負外國人的吧」、「今年去了兩次大阪，體驗都不怎麼樣，甚至可說是糟糕 ，專殺觀光客的太多」、「基本上去日本只會玩機台投幣的遊戲，這種人顧的我是不會去玩，不要讓自己旅遊不開心」。實際查看當是店家的Google評論，發現僅獲得2.2顆星低分，評論數量也不算多，除了許多外國遊客的抱怨評論之外，其中更有日本人目睹，「即使子彈擊中30日圓左右的糖果，也不會倒下。即使擊打三下也不會掉落。遊客無法忍受，因為他們正在和遊客打交道，但既然獎品不倒下來，他們就無法享受，所以最好停止這樣做。」