臺南好呷市4款新舊風味小吃　這2大電商專區限時限量開賣

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▲「臺南好呷市 傳承臺南味」計畫在板橋遠百的首場試吃活動，吸引人潮體驗臺南市場的傳統風味小吃。(圖／南市府提供)

臺南美食除了巷弄小吃，市場中的隱藏版美食同樣夙負盛名，南市府特別在今年搭配臺南400主題，推出「臺南好呷市 傳承臺南味」計畫，集結臺南市場新舊風味小吃，包括肉燥與麻醬雙醬拌麵、炒飯、醃蘿蔔、焙茶冰淇淋等四款優質特色商品，將於蝦皮及MOMO購物平台販售。市長黃偉哲希望藉此將臺南的優質市場商品透過數位力量推向全臺。臺南市政府今 (22) 日上午11點在板橋大遠百B1綠洲區水池前推出首場試吃活動，現場民眾紛紛熱情響應排隊體驗臺南市場好味道。第二場試吃活動預計於9月28日 (星期六) 上午11點至下午6點在台中大遠百B2 City Super超市舉辦，歡迎大家踴躍參與。市長黃偉哲表示，臺南傳統市場正在積極轉型，市府逐年投入經費將軟硬體升級，並搭配多元市場新政策，如青年招租計畫、好物冷鍊計畫，期能拋磚引玉，讓年輕人走入市場，激盪出不同的火花，並希望藉此帶動更多攤商發展出自我品牌與定位及自主網路行銷能力，將臺南的優質市場商品透過數位力量推向全臺。經發局局長林榮川表示，南市府更在今年配合臺南400推出「臺南好呷市 傳承臺南味」計畫，透過專業輔導團隊，依據攤商需求協助品牌建立、商品規格化及數位行銷策略，最終成功推出四款優質特色商品，並在蝦皮及MOMO購物平台推出限時促銷活動。即日起至10月3日止只要消費滿500元就可以享免運折扣，另也提供了不同組合促銷活動，自10月4日至10月31日止消費滿1,000元折100元。市場處處長王俊博也說，該計畫遴選出四家老市場及好味道的優質商品，分別為西門淺草市場飯賣人口炒飯專賣店的「火燒蝦肉絲蛋炒飯」與綣綣屋的「黑糖珍珠×宇治焙茶冰淇淋」、東菜市月霞麵攤的「雙醬拌麵」及下營市場二七手工食品的「韓式道地脆蘿蔔」，透過代工廠將臺南市場好味封裝推廣到全臺，美味佳餚已在momo及蝦皮兩大電商平台限時限量開賣，動動手指在家就可以享受臺南市場精選美味。