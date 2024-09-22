服務處喬遷日遭爆違建！藍營大咖昨齊來捧場　廖偉翔今火速拆除

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▲立法院副院長江啟臣與立委羅廷瑋，和廖偉翔同台高歌。（圖／廖偉翔服務處提供，2024.09.22）

▲廖偉翔今天火速請來工人，卸下新服務處的看板與招牌。（圖／廖偉翔服務處提供，2024.09.22）

國民黨立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處昨天盛大成立，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、前台中市長胡志強等一眾藍營大咖都到場慶賀，卻遭檢舉服務處建物是違建。廖偉翔今請來工人卸下服務處的看板與招牌，表示服務處同仁已著手另覓他地、規畫搬遷事宜。國民黨台中立委廖偉翔與母親市議員黃馨慧的西屯區聯合服務處遷址開幕儀式，昨天盛大舉辦，除了韓國瑜、江啟臣、胡志強，藍委謝龍介、羅智強、楊瓊瓔、羅廷瑋、白委麥玉珍等人及多位地方民代都到場祝賀，韓國瑜、江啟臣不僅親手抽出「首批立院紀念酒」，還上台獻唱。豈料遷址活動還在熱鬧舉行，位於西屯區龍德路二段的服務處就被檢舉建物是違建，且服務處門前的停車格還遭塗銷。台中市都市發展局表示，建物涉違建部分，都發局已於19日以違章建築認定通知書查處新違建在案，後續將依《台中市違章建築執行原則》及相關規定列管排拆。至於停車格塗銷，台中市交通局指出，龍德路二段156號已申請設置合法斜坡道在案，原可塗銷斜坡道停車格，經會勘考量當地停車需求，以將停車格位置進行微調的方式，保障地方停車需求。廖偉翔辦公室昨天回應，承租服務處前已有建物，已請屋主先行釐清、了解相關補照程序，一切全力配合市府單位法規辦理。廖偉翔今（22）上午親自回應，指選區位於西屯、南屯區，希望找一個中心點擴大服務、提升品質，當初向屋主租賃舊建築物，相關作業程序不夠嚴謹，未進行多方查證。立委身為公眾人物，應用高標準來檢視自己，為了表示負責，今天馬上把看板、招牌拆除，也請同仁盡速另覓新址、著手規畫搬遷事宜。