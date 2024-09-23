劉德華奪走周星馳螢幕初吻！33年前嫩樣曝光　為1原因再也沒合作

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▲劉德華（左）和周星馳（右）在電影中接吻畫面太香。（圖／翻攝自Threads）

▲劉德華後來再也沒有和周星馳合作，有人說是王不見王。（圖／華映提供）

劉德華（華仔）10月31日即將在台北小巨蛋連唱4天，睽違11年再來台灣，演唱會門票是一票難求，昨（22）日上午第二輪抽選一樣秒殺，而隨著開唱時間逼近，劉德華過去的經典作品也再度受到討論，其中電影《整人專家》他和周星馳接吻的畫面瘋傳，讓影迷直呼兩男神接吻畫面實在太香了！劉德華和周星馳1991年合作電影《整人專家》，劇情講述周星馳以收錢整人為業，自稱「整人專家」，劉德華則在升任經理當天和老闆的女兒關之琳打得火熱，但卻惹關之琳前男友不爽，找來周星馳惡整劉德華。由於劉德華和周星馳首次合作的電影《賭俠》創下4千萬票房，電影公司看好兩人的組合，找回導演王晶拍攝《整人專家》，且一個半月後就要上映，王晶曾吐露很感謝兩人的幫忙，而當時他原本想讓劉德華當男一號，但因為搞笑性質的片，本來就不是劉德華的專長，不管再怎麼賣力演出，周星馳一出來大家就會立刻被他吸引。在討論劇本時，周星馳還替劉德華想了「六親不認」的步伐，劉德華多年後受訪也提及，「那是周星馳教我的！」更值得一提的是，在劇中劉德華和周星馳在電影院的吻戲，竟然是周星馳的螢幕初吻，有網友分享這段到Threads上，直呼兩男神接吻畫面實在太香，「眼神牽絲，救命，完全嗑」、「看100次都不會膩，真的好帥」、「根本初代BL」。不過兩人繼《整人專家》之後就沒有再合作，導演王晶曾表示，劉德華與周星馳拍戲壓力很大，即便盡力話題仍不在自己身上，既然兩人知名度都能獨自撐起票房，那也不用硬要合作。但也曾傳出，周星馳和香港電影出品人向華強妻子陳嵐鬧翻，劉德華兩邊都不想得罪，就逐漸沒了合作機會，還有傳言當時他們拍攝《整人專家》時發生靈異事件，找了老師解惑，老師卻說要兩人盡量不要再合作，但這件事劉德華和周星馳都沒有公開承認過，依舊是個傳聞。