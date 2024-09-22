又吃豆腐！中國列「石鍋拌飯」為文化遺產　韓國抗議：扭曲歷史

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先前中國與韓國發生了「泡菜之爭」，近來又因為韓國著名的傳統米飯料理「石鍋拌飯」引發爭議。中國吉林省3年前就把石鍋拌飯的食譜，列為「無形文化遺產」並稱其為「中國朝鮮族的傳統烹飪技術」，此舉引起韓國不滿，韓國外交部也公開譴責中國，批評其「扭曲歷史，進一步加劇兩國間的文化爭議」。綜合媒體報導，中國吉林省2021年12月時，在其官方網站上公佈了第五批「省級非物質文化遺產」名單，其中以烹調方式屬於「中國朝鮮族的傳統烹飪技法」為由，將石鍋拌飯也列入了名單之中，當時發布的文件中，包括「朝鮮石鍋拌飯食譜」，而推薦石鍋拌飯成為省級文化遺產的地方是吉林省延邊朝鮮族自治州。此外，用米製作的年糕食譜，如大麥年糕，以及泡菜、冬菜等料理，都被一同納入無形的文化遺產。消息在近日曝光之後，引發韓國民眾與外交官員的強烈反彈。有韓國網友直呼，中國此舉是在「侵占」韓國文化遺產，表示「他們總是抄襲其他國家、製造假貨」、「將自己國內的朝鮮族文化視為自己的文化，那麼也可以把伊斯蘭族的文化視為自己的了」。韓國外交部強調，會堅決應對中國試圖扭曲歷史的行為，「歷史問題是關乎到民族的身分認同重要議題」，並呼籲中國避免破壞雙邊關係的良好發展，並強調會堅決應對中國試圖扭曲歷史的行為。「石鍋拌飯」是韓國著名的傳統米飯料理，主要食材有飯、炒過並加上調味的蔬菜、牛肉、雞蛋和韓式辣醬。可以熱食冷食，食用時把材料拌勻，風味獨特。石鍋拌飯目前並未登錄為韓國的國家無形遺產，僅全州拌飯在2008年被指定為全羅北道地區的無形財產。不過這不是中國和韓國第一次發生文化爭議中國政府將韓國傳統文化定為地方政府層級以外的國家文化遺產的例子很多，並聲稱其起源於中國少數民族。像是，中國在2008年就將韓國的「農樂舞」改成「朝鮮族農樂舞」，將其直接升為「國家級無形文化遺產」，並迅速在2009年提交到聯合國教科文組織組織，世界無形文化遺產名錄中。針對這些爭議，韓國誠信女子大學教授徐坰德表示，中國不斷以「朝鮮族」名義侵占韓國文化，企圖掠奪韓國文化，呼籲政府盡快擬定對策。